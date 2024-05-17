Вот так поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорта и будет уволен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить главного тренера команды Хави.

По информации ряда известных испанских СМИ Rac1, Sport, СOPE, Хави будет уволен с должности главного тренера «Барселоны» после завершения сезона, каталонский клуб вероятно официально об этом объявит после матча следующего тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Решение об увольнении Хави принял президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Отмечается, что президент «сине-гранатовых» был взбешен от слов Хави о финансовом положении команды.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. За это время каталонцы выиграли чемпионат Испании и Суперкубок.