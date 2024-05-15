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  4. Хави оценил финансовую ситуацию Барсы: «Мы – не Реал. Фанам нужно понимать»
Испания
15 мая 2024, 20:31 | Обновлено 15 мая 2024, 20:35
96
0

Хави оценил финансовую ситуацию Барсы: «Мы – не Реал. Фанам нужно понимать»

Тренер не рассчитывает на топ-усиление летом

15 мая 2024, 20:31 | Обновлено 15 мая 2024, 20:35
96
0
Хави оценил финансовую ситуацию Барсы: «Мы – не Реал. Фанам нужно понимать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави считает, что болельщикам не стоит удивляться, если летом клуб не только не сможет усилиться топ-игроками, но и будет вынужден продать кого-то из лидеров.

«Фаны должны понимать, что у «Барселоны» сейчас совсем не та финансовая ситуация, которая была когда-то. Раньше тренер мог сказать, мол, хочу этого игрока и этого. Теперь не так».

«В «Реале» экономическая ситуация лучше, чем у нас. У многих клубов она лучше. Болельщики должны это понимать. Но это не значит, что мы не будем бороться за титулы», — сказал Хави.

В нынешнем чемпионате каталонцы уступили мадридцам в битве за титул Ла Лиги и завершат сезон без трофеев.

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Барселона Реал Мадрид Хави трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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