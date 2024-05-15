Хави оценил финансовую ситуацию Барсы: «Мы – не Реал. Фанам нужно понимать»

Наставник «Барселоны» Хави считает, что болельщикам не стоит удивляться, если летом клуб не только не сможет усилиться топ-игроками, но и будет вынужден продать кого-то из лидеров.

«Фаны должны понимать, что у «Барселоны» сейчас совсем не та финансовая ситуация, которая была когда-то. Раньше тренер мог сказать, мол, хочу этого игрока и этого. Теперь не так».

«В «Реале» экономическая ситуация лучше, чем у нас. У многих клубов она лучше. Болельщики должны это понимать. Но это не значит, что мы не будем бороться за титулы», — сказал Хави.

В нынешнем чемпионате каталонцы уступили мадридцам в битве за титул Ла Лиги и завершат сезон без трофеев.