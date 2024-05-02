Шапаренко рассказал, почему выбрал Динамо, а не Шахтер

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, почему он выбрал киевский клуб.

- У тебя было два предложения: от «Динамо» и от «Шахтера». Болельщикам киевлян приятно, что человек из Донецкой области выбрал «Динамо». Но ты не рассказывал, почему ты выбрал «Динамо»?

- Да сердце мне подсказало, что надо пойти в «Динамо» Киев. Я «Шахтер» очень уважаю, это великий клуб, но я с детства болел за «Динамо» Киев, – сказал Николай.

Отметим, что Шапаренко перешел в «Динамо» из «Ильичевца» (который затем стал «Мариуполем» – прим.) в 2015 году.

В составе «Динамо» Николай Шапаренко уже сыграл 167 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу.