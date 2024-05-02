Моуриньо отклонил ряд предложений ради Баварии
Португалец мечтает поработать с мюнхенским клубом
Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет вернуться к тренерской работе в ближайшее время. Его приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Бавария», которая по-прежнему изет замену Томасу Тухелю.
По информации авторитетного немецкого издания Bild, Моуриньо в последнее время отклонил несколько предложений, поскольку ждет звонка из «Баварии». В самом мюнхенском клубе не уверены в том, что 61-летний португалец является подходящей кандидатурой.
Напомним, ранее возглавить «Баварию» отказался Ральф Рангник.
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