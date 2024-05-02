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  4. Моуриньо отклонил ряд предложений ради Баварии
Германия
02 мая 2024, 21:26 |
819
1

Моуриньо отклонил ряд предложений ради Баварии

Португалец мечтает поработать с мюнхенским клубом

02 мая 2024, 21:26 |
819
1
Моуриньо отклонил ряд предложений ради Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет вернуться к тренерской работе в ближайшее время. Его приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Бавария», которая по-прежнему изет замену Томасу Тухелю.

По информации авторитетного немецкого издания Bild, Моуриньо в последнее время отклонил несколько предложений, поскольку ждет звонка из «Баварии». В самом мюнхенском клубе не уверены в том, что 61-летний португалец является подходящей кандидатурой.

Напомним, ранее возглавить «Баварию» отказался Ральф Рангник.

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Жозе Моуриньо Бавария
Олег Дидух Источник: Bild
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