Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 13:00 матч 27-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 27-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 42 очка.
«Заря» занимает 11 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 27 очков.
Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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