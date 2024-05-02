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Чемпионат Украины
Полесье
05.05.2024 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 21:48 |
60
0

Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 13:00 матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 21:48 |
60
0
Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 27-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 42 очка.

«Заря» занимает 11 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 27 очков.

Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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