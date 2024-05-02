Капитан Руха отправился на матч в Александрию

Как стало известно Sport.ua, футболисты львовского «Руха» после тренировки на клубной загородной базе сегодня вечером отправились в Александрию, где 4 мая проведут поединок 27-го тура чемпионата УПЛ с «горожанами».

По информации нашего источника в составе спортивной делегации «Руха» есть капитан команды Роман Дидык, который из-за простудного заболевания пропустил матч предыдущего тура – с «Вересом».

Следовательно, в лазарете львовян находятся только два ведущих игрока: Марко Сапуга и Юрий Климчук, которые из-за травм надолго выбыли из строя.

Сейчас «Рух» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 44 очка.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух». Также стало известно, где можно посмотреть этот матч.