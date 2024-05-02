Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Руха отправился на матч в Александрию
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 21:11 |
489
0

Капитан Руха отправился на матч в Александрию

Роман Дидык пропустил игру с «Вересом»

02 мая 2024, 21:11 |
489
0
Капитан Руха отправился на матч в Александрию
ФК Рух. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, футболисты львовского «Руха» после тренировки на клубной загородной базе сегодня вечером отправились в Александрию, где 4 мая проведут поединок 27-го тура чемпионата УПЛ с «горожанами».

По информации нашего источника в составе спортивной делегации «Руха» есть капитан команды Роман Дидык, который из-за простудного заболевания пропустил матч предыдущего тура – с «Вересом».

Следовательно, в лазарете львовян находятся только два ведущих игрока: Марко Сапуга и Юрий Климчук, которые из-за травм надолго выбыли из строя.

Сейчас «Рух» занимает 5 место в чемпионате УПЛ, набрав 44 очка.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух». Также стало известно, где можно посмотреть этот матч.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря
Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
Роман Дидык Рух Львов Александрия Александрия - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Футбол | 01 мая 2024, 22:46 13
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой

Анна Зубкова поделилась горячими снимками в своем Instagram

Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Футбол | 02 мая 2024, 12:21 7
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины

Наставник может не доработать до конца сезона

Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02.05.2024, 18:55
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 01.05.2024, 22:26
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02.05.2024, 04:34
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 22:45
Теннис
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем