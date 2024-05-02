В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.

К началу 27-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Рух» занимает 5 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 44 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV