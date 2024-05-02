Украина. Премьер лига02 мая 2024, 19:57 |
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Где смотреть матч чемпионата Украины Александрия – Рух
4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ
02 мая 2024, 19:57 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 13:00.
К началу 27-го тура «Александрия» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Рух» занимает 5 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 44 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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