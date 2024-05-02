Днепр – Шахтер, Динамо – Кривбасс. Утверждена дата предпоследнего тура УПЛ

УПЛ утвердила даты и время всех матчей 29-го тура УПЛ, который будет предпоследним в нынешнем сезоне. Все игры пройдут 19 мая и начнутся в 15:30.

Топ-матчами тура будут противостояния «Днепра-1» и «Шахтера», а также битва «Динамо» и «Кривбасса».

Эти команды сейчас занимают места в топ-4: «Шахтер» лидирует и опережает киевлян на 4 очка, «Кривбасс» идет третьим и опережает днепрян на 9 пунктов.

Чемпионат Украины. 29-й тур

19 мая (воскресенье)

Днепр – Шахтер. Старт в 15:30

Динамо – Кривбасс. Старт в 15:30

Верес – Александрия. Старт в 15:30

ЛНЗ – Заря. Старт в 15:30

Рух – Черноморец. Старт в 15:30

Металлист 1925 – Полесье. Старт в 15:30

Минай – Колос. Старт в 15:30

Ворскла – Оболонь. Старт в 15:30