Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр – Шахтер, Динамо – Кривбасс. Утверждена дата предпоследнего тура УПЛ
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 18:41 | Обновлено 02 мая 2024, 19:03
451
0

Днепр – Шахтер, Динамо – Кривбасс. Утверждена дата предпоследнего тура УПЛ

Все матчи пройдут в один день

02 мая 2024, 18:41 | Обновлено 02 мая 2024, 19:03
451
0
Днепр – Шахтер, Динамо – Кривбасс. Утверждена дата предпоследнего тура УПЛ
ФК Днепр-1

УПЛ утвердила даты и время всех матчей 29-го тура УПЛ, который будет предпоследним в нынешнем сезоне. Все игры пройдут 19 мая и начнутся в 15:30.

Топ-матчами тура будут противостояния «Днепра-1» и «Шахтера», а также битва «Динамо» и «Кривбасса».

Эти команды сейчас занимают места в топ-4: «Шахтер» лидирует и опережает киевлян на 4 очка, «Кривбасс» идет третьим и опережает днепрян на 9 пунктов.

Чемпионат Украины. 29-й тур

19 мая (воскресенье)

Днепр – Шахтер. Старт в 15:30

Динамо – Кривбасс. Старт в 15:30

Верес – Александрия. Старт в 15:30

ЛНЗ – Заря. Старт в 15:30

Рух – Черноморец. Старт в 15:30

Металлист 1925 – Полесье. Старт в 15:30

Минай – Колос. Старт в 15:30

Ворскла – Оболонь. Старт в 15:30

По теме:
Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи
Металлургу засчитано техническое поражение
Дмитрий РИЗНЫК: «Шахтеру вообще нельзя терять очки»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко, Бауманн, Степанов. Тренер Украины U-19 оценил перспективы игроков
Футбол | 02 мая 2024, 18:16 0
Шевченко, Бауманн, Степанов. Тренер Украины U-19 оценил перспективы игроков
Шевченко, Бауманн, Степанов. Тренер Украины U-19 оценил перспективы игроков

Михайленко следит за молодыми футболистами

Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины
Волейбол | 02 мая 2024, 11:02 9
Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины
Плотницкий поделился планами в отношении сборной Украины

Лидер украинской команды – о будущем

Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Футбол | 02.05.2024, 06:35
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02.05.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02.05.2024, 04:34
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 22:45
Теннис
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 6
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 13
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
01.05.2024, 07:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем