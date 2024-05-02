ФОТО. Торино выпустил специальную форму к 75-летию авиакатастрофы команды

4 мая исполнится 75 лет со времен трагической гибели легендарной команды «Торино» 40-х годов прошлого века. К этой дате «Торино» выпустил специальный комплект формы, в котором сыграет в пятницу, 3 мая в матче Серии А против «Болоньи» (начало – в 21:45 по Киеву).

Такая форма поступит и в свободную продажу, но в ограниченном количестве – всего 750 штук.

Напомним, 4 мая 1949 года самолет с командой «Торино» на борту из-за сильного тумана врезался в холм Суперга возле Турина. Все пассажиры самолета погибли. Та команда «Торино» 5 раз подряд становилась чемпионом Италии и считается одной из сильнейших команд в истории клубного итальянского футбола.