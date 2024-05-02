ФОТО. Торино выпустил специальную форму к 75-летию авиакатастрофы команды
В этой форме «Торино» в пятницу примет «Болонью»
4 мая исполнится 75 лет со времен трагической гибели легендарной команды «Торино» 40-х годов прошлого века. К этой дате «Торино» выпустил специальный комплект формы, в котором сыграет в пятницу, 3 мая в матче Серии А против «Болоньи» (начало – в 21:45 по Киеву).
Такая форма поступит и в свободную продажу, но в ограниченном количестве – всего 750 штук.
Напомним, 4 мая 1949 года самолет с командой «Торино» на борту из-за сильного тумана врезался в холм Суперга возле Турина. Все пассажиры самолета погибли. Та команда «Торино» 5 раз подряд становилась чемпионом Италии и считается одной из сильнейших команд в истории клубного итальянского футбола.
1949-2024— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024
Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella nostra Storia. Il ricordo del Grande Torino vive dentro ogni tifoso del Toro. Gli Invincibili erano e sono l’orgoglio d’Italia. pic.twitter.com/SCpRryyIsu
La Superga 75#Superga75 pic.twitter.com/wJhFkbTK8a— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024
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