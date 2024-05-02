Чемпионат Европы02 мая 2024, 19:11 |
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Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024
Лукас Эрнандес травмировал колено в матче Лиги чемпионов
02 мая 2024, 19:11 |
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В матче полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд повреждение колена получил основной левый защитник ПСЖ Лукас Эрнандес.
Игрок из-за разрыва крестообразной связки выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев. Эрнандес пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и Евро-2024 в составе сборной Франции.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
ПСЖ в текущем сезоне уже выиграл Лигу 1, а в первом полуфинале ЛЧ уступил немецкой команде 0:1.
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