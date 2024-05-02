Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024

В матче полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд повреждение колена получил основной левый защитник ПСЖ Лукас Эрнандес.

Игрок из-за разрыва крестообразной связки выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев. Эрнандес пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и Евро-2024 в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ПСЖ в текущем сезоне уже выиграл Лигу 1, а в первом полуфинале ЛЧ уступил немецкой команде 0:1.