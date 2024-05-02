Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024
Чемпионат Европы
02 мая 2024, 19:11 |
1026
0

Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024

Лукас Эрнандес травмировал колено в матче Лиги чемпионов

02 мая 2024, 19:11 |
1026
0
Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

В матче полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд повреждение колена получил основной левый защитник ПСЖ Лукас Эрнандес.

Игрок из-за разрыва крестообразной связки выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев. Эрнандес пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и Евро-2024 в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ПСЖ в текущем сезоне уже выиграл Лигу 1, а в первом полуфинале ЛЧ уступил немецкой команде 0:1.

По теме:
Вундеркинд из Копенгагена выбыл как минимум на полгода из-за травмы
Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть
Металлургу засчитано техническое поражение
травма Лига 1 (Франция) Лукас Эрнандес ПСЖ сборная Франции по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Футбол | 01 мая 2024, 20:45 1
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ

Команда готовится праздновать

Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100
Теннис | 02 мая 2024, 15:12 6
Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100
Еще один камбэк. Завацкая впервые за год обыграла соперницу из топ-100

Катарина оказалась сильнее Анны Бондар в Висбадене

Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 01.05.2024, 22:26
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02.05.2024, 18:55
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Футбол | 02.05.2024, 06:40
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
02.05.2024, 06:20 6
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 12
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем