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  4. Леонид БУРЯК: «Шевченко необходимо навести порядок в нашем футболе»
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 21:50 |
224
0

Леонид БУРЯК: «Шевченко необходимо навести порядок в нашем футболе»

Легенда украинского футбола – о новом президенте

02 мая 2024, 21:50 |
224
0
Леонид БУРЯК: «Шевченко необходимо навести порядок в нашем футболе»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил деятельность Андрея Шевченко на посту президента УАФ:

«Пока, как видим, не все процессы им удается взять под необходимый управленческий контроль. Впрочем, не сомневаюсь, что Андрей Шевченко — с его менталитетом, опытом, доскональным знанием футбола, настойчивостью и принципиальностью — со временем глубоко поймет, что и как здесь происходит на самом деле.

Меня не надо убеждать в том, насколько искренне он любит футбол. Без этой преданности Шева не достиг бы такого фантастического успеха ни как нападающий, ни впоследствии как довольно мудрый и рассудительный тренер. Теперь пришло время для Андрея Николаевича послужить футболу в президентском чине. Необходимо навести порядок в нашем футболе.

Не думаю, что его будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности, за которое он лично теперь отвечает в том числе и перед светлой памятью своего учителя Лобановского, снова будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном, заточенном для удовлетворения эго какого-то человека».

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Леонид Буряк Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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