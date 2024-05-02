Леонид БУРЯК: «Шевченко необходимо навести порядок в нашем футболе»

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил деятельность Андрея Шевченко на посту президента УАФ:

«Пока, как видим, не все процессы им удается взять под необходимый управленческий контроль. Впрочем, не сомневаюсь, что Андрей Шевченко — с его менталитетом, опытом, доскональным знанием футбола, настойчивостью и принципиальностью — со временем глубоко поймет, что и как здесь происходит на самом деле.

Меня не надо убеждать в том, насколько искренне он любит футбол. Без этой преданности Шева не достиг бы такого фантастического успеха ни как нападающий, ни впоследствии как довольно мудрый и рассудительный тренер. Теперь пришло время для Андрея Николаевича послужить футболу в президентском чине. Необходимо навести порядок в нашем футболе.

Не думаю, что его будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности, за которое он лично теперь отвечает в том числе и перед светлой памятью своего учителя Лобановского, снова будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном, заточенном для удовлетворения эго какого-то человека».