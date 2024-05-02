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Германия
02 мая 2024, 22:26 | Обновлено 02 мая 2024, 22:54
731
0

Клопп может вернуться в Боруссию Дортмунд

Тренер «Ливерпуля» может занять руководящую должность в немецком клубе

02 мая 2024, 22:26 | Обновлено 02 мая 2024, 22:54
731
0
Клопп может вернуться в Боруссию Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп может вернуться в «Боруссию» Дортмунд. Об этом сообщает английское издание The Independent.

При этом Клопп может вернуться не на пост главного тренера «Боруссии», а на одну из руководящих должностей в клубном менеджменте.

Возвращение Клоппа возможно не раньше лета 2025 года. После завершения нынешнего сезона тренер покинет «Ливерпуль», после чего намерен сделать годичную паузу в работе.

Напомним, Клопп работал с «Боруссией» с 2008 по 2015 годы. В 2011 и 2012 году приводил команду к чемпионству в Бундеслиге, а в 2013 – выводил в финал Лиги чемпионов.

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Юрген Клопп Ливерпуль Боруссия Дортмунд
Олег Дидух Источник: The Independent
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