Проводить или нет? Что делать с матчем за Суперкубок Украины

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны отечественный футбол претерпел ряд серьезных изменений. В частности, очень многие клубы привыкли проводить свои номинально домашние матчи в других (не тех, где они «прописаны») городах, на трибунах практически отсутствуют зрители, а поединки нередко прерываются сиренами воздушной тревоги, из-за чего могут растягиваться по времени даже на несколько часов…

Еще одно существенное изменение, произошедшее в украинском футболе в 2022 году коснулось проведения матчей за Суперкубок. Точнее сказать, поединки, определяющие обладателя этого трофея, с лета 2022-го не проводились. Причем, если два года назад такое решение достаточно широко освещалось в прессе, то в 2023-м невозможность проведения матча за Суперкубок была воспринята едва ли не как данность, без излишней шумихи.

Однако недавно, 22 апреля, в СМИ попала информация о том, что в 2024 году Суперкубок Украины может вернуться. Сообщалось, якобы о готовности организаторов провести матч за трофей 27 июля, хотя с местом, где будет разыгран трофей, на тот момент никакой ясности еще не было. Впрочем, уже в конце апреля поступило своего рода опровержение, хотя и неофициальное – вновь от так называемых «источников». В частности, появились данные, что клубы УПЛ ратуют за отмену проведения Суперкубка, вместо чего у них появится возможность сдвинуть на неделю старт сезона, выполнив тем самым просьбу главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и ряда клубов, представители которых формируют эту команду.

Как это часто бывает у нас, на этом ситуация не успокоилась, и еще через день, 1 мая, появились новые сведения, касающиеся Суперкубка. По словам вице-президента УАФ Александра Шевченко, организаторы рассматривают разные варианты, касающиеся потенциального проведения этого турнира. Именно в таком ключе функционер прокомментировал слухи о том, что матч за Суперкубок может быть сыгран за пределами Украины – по примеру Италии или Испании, разыгрывающих такие трофеи в других странах.

Но стоит ли вообще сейчас всерьез возвращаться к теме с проведением Суперкубка Украины?

Впервые этот трофей, напомним, был разыгран в 2004 году. Тогда в Одессе сошлись «Динамо» (как чемпион страны по итогам сезона-2003/04) и «Шахтер» (как обладатель Кубка Украины-2003/04). Впоследствии Суперкубок проводился ежегодно, и к 2021 году история его победителей выглядела следующим образом: по 9 трофеев взяли «Динамо» и «Шахтер», не оставившие остальным командам ни малейшего шанса на успех…

Неудивительно, что еще в январе 2022 года президент «Динамо» Игорь Суркис заявил: «Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: «Динамо», «Шахтер», «Заря» и, например, «Металлист», если выйдет. «Днепр-1» еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это».

Очевидно, что со мнением босса «бело-синих» согласятся и многие болельщики. Суперкубок Украины действительно перестал выглядеть событием, которое будоражит футбольное пространство. Его просто начали воспринимать, как своего рода товарищеский матч с повышенной ответственностью, в котором чаще всего играют «Динамо» и «Шахтер», но победа в котором в принципе ничего никому из них не дает, кроме возможности похвастаться, кто завоевал больше трофеев.

Впрочем, до полномасштабного вторжения российской армии проведение Суперкубка выглядело весьма логичным и традиционным решением. Когда же пришлось вносить «военные коррективы» в футбольный календарь, то для многих стало очевидным, что этот турнир имеет лишь выставочный характер, и отмена его проведения не влияет ровным счетом ни на что в спортивном плане. Иными словами, в 2022-м, когда принималось решение продолжать, несмотря на войну, проводить розыгрыши профессиональных футбольных турниров, акцент был сделан именно на те соревнования, которые структурно необходимы для жизнеспособности всей футбольной экосистемы. Суперкубок к подобным турнирам никак не относился.

Зачем поднимать вопрос о проведении матча за Суперкубок Украины сейчас, в 2024 году, когда страна и ее мужественные защитники продолжают отражать российскую военную агрессию? Кому в нынешних условиях нужен турнир, который априори позиционировался как выставочный, праздничный, атмосферный? Как своего рода даже подарок для болельщиков.

А если последний тезис справедлив, то на такого рода матчах на трибунах всегда должны быть аншлаги, иначе мы возвращаемся к тому, что никакой необходимости в спортивном плане этот поединок не несет. Однако ни о каких забитых под завязку стадионах в условиях военного положения в Украине и речь идти не может, что вполне логично, понятно и объяснимо. А если так, то зачем вообще этот Суперкубок сейчас?

Да, можно действительно рассматривать вариант с проведением Суперкубка Украины за пределами страны – по аналогу с итальянским и испанским вариантами. Но и здесь вопросов возникает, пожалуй, куда больше, чем ответов на них.

Прежде всего, для кого будет проводиться этот матч, и кто сможет его посетить? Украинская диаспора в той или иной стране – хорошо, но вряд ли этого достаточно.

Второе: как быть с логистикой, чтобы потом мы не слышали на старте сезона в УПЛ жалоб от команд-участниц матча за Суперкубок или же не видели (что еще хуже) каскада переносов поединков, скажем, на весну 2025-го?

Третье: в чем именно заключается выгода или суть проведения матча за Суперкубок за границей? Говорить о каком-то поднятии статуса Украины или отечественного футбола вряд ли приходится, особенно на фоне того, что буквально за несколько недель до потенциальной даты проведения игры за Суперкубок завершится чемпионат Европы-2024, который как раз и подарит возможность украинским футболистам во весь голос и на международной арене заявить о себе, а также напомнить миру о трагедии, происходящей у них дома.

Да и экономически Суперкубок Украины не выглядит таким же привлекательным событием, как тот же Суперкубок Испании, за возможность проведения которого на своих полях Саудовская Аравия платит по 30 миллионов евро в год, а триумфатор турнира в 2024-м заработал 6 миллионов. Поэтому проводить какие-то параллели и сравнения между украинским и испанским Суперкубками неуместно от слова «совсем».

ФК Шахтер

Кроме того, давайте вспомним еще раз, что в текущем году состоится финальная часть чемпионата Европы, куда успешно квалифицировалась и наша национальная команда. Евро-2024 закончится 14 июля, а это значит, что времени на отдых у футболистов сборной Украины, которая как мы все надеемся сможет пройти как можно дальше по турнирной сетке, будет минимум. И здесь возникнет еще один резонный вопрос: зачем рисковать здоровьем футболистов, которые сыграют на Евро, еще и в матче за Суперкубок? А если исключить их участие, то выходит, что «Шахтер» или «Динамо» не смогут рассчитывать на оптимальные составы, и где тогда в этом соблюдение спортивных принципов?

Вот и выходит, что потенциальная «реанимация» Суперкубка Украины сейчас может быть интересна разве что рекламодателям, если те вообще найдутся. Это едва ли не единственная сторона, для которой проведение игры может оказаться интересной возможностью реализовать свои интересы. Во всех остальных случаях вопросов, на которых нет (возможно, даже и быть не может) ответов, возникает огромное количество, а если так, то целесообразность дальнейших действий всегда должна подвергаться дополнительному переосмыслению…

И еще раз: стоит разделять Кубок и Суперкубок Украины. В сезоне-2021/22 первый так и не был доигран из-за российской военной агрессии, а год спустя Кубок приняли решение не проводить вновь по тем же причинам. Однако в футбольной экосистеме Кубок, в отличие от Суперкубка, имеет ключевое значение, как турнир, предоставляющий возможность проявить себя командам из низших дивизионов, а также потенциально определяющий участника от украинской ассоциации в Лиге Европы. Например, в текущем сезоне квалифицироваться в еврокубки через Кубок имеет возможность «Ворскла», которой для участия в Лиге Европы-2024/25 необходимо будет в финале одолеть «Шахтер».

Иными словами, восстановление розыгрыша Кубка Украины с текущего сезона было вызвано необходимостью привести функционирование всей отечественной футбольной экосистемы в соответствие с ключевыми принципами европейского футбола. И это было важно для того, чтобы наши представители в еврокубках оказывались там не только через успехи в чемпионате, но и получали возможность пробиться в Лигу Европы, как это доступно в других европейских ассоциациях, через национальный Кубок.

Суперкубок, как явление в какой-то степени искусственное и исключительно выставочное, не является чем-то крайне необходимым. Скорее всего, этот турнир вообще, как и предлагал ранее Игорь Суркис, нуждается в кардинальной трансформации и пересмотре принципов розыгрыша, чтобы сохранять в дальнейшем интерес у болельщиков и, вероятно, повышать свою собственную экономическую значимость. И, скорее всего, все это необходимо будет проводить и решать уже после возвращения в Украину мирной жизни. Возможно даже, по этому поводу стоит дать турниру другое название, которое бы дополнительно объединяло украинский народ и давало ему еще раз понимание, насколько важно сохранять патриотизм и любовь к своей земле.

Но это уже дискуссия на ближайшее будущее, а пока крайне важно сфокусироваться на суровых реалиях, где вряд ли есть место для излишеств, даже если дело касается футбола. Или как вы думаете?..