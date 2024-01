Стало известно, сколько заработает Реал с Луниным за участие в Суперкубке

10 января стартует Суперкубок Испании по футболу, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом полуфинальном поединке «Реал» Мадрид, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет против «Атлетико», а во втором, 11 января, «Барселона» встретится с «Осасуной».

Финальная встреча запланирована 14 января. Все 3 игры пройдут на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Испанское издание Marca назвало сумму призовых, которую получит каждая из четырех команд.

«Реал» и «Барселона» заработают 6 миллионов евро, «Атлетико» – 3 млн евро, а «Осасуна» – 1 млн евро. Финалисты турнира получат еще по одному миллиону, а обладатель Суперкубка – еще + миллион.

Ранее наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой не стал отвечать на вопрос о том, кто сыграет в воротах команды с «Атлетико»: Лунин или Кепа Аррисабалага.

❗️Real Madrid & Barcelona will receive €6M for participating in the Spanish Super Cup. Atléti will receive close to €3M & Osasuna will receive just over €1M.



Clubs who reach the final will receive another million & the club who wins will receive €1M more. @marca pic.twitter.com/3ojTsgcMQg