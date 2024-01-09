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Испания
09 января 2024, 17:35 |
644
1

Стало известно, сколько заработает Реал с Луниным за участие в Суперкубке

Розыгрыш турнира пройдет в Саудовской Аравии с 10 по 14 января

09 января 2024, 17:35 |
644
1
Стало известно, сколько заработает Реал с Луниным за участие в Суперкубке
Twitter

10 января стартует Суперкубок Испании по футболу, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом полуфинальном поединке «Реал» Мадрид, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет против «Атлетико», а во втором, 11 января, «Барселона» встретится с «Осасуной».

Финальная встреча запланирована 14 января. Все 3 игры пройдут на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Испанское издание Marca назвало сумму призовых, которую получит каждая из четырех команд.

«Реал» и «Барселона» заработают 6 миллионов евро, «Атлетико» – 3 млн евро, а «Осасуна» – 1 млн евро. Финалисты турнира получат еще по одному миллиону, а обладатель Суперкубка – еще + миллион.

Ранее наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой не стал отвечать на вопрос о том, кто сыграет в воротах команды с «Атлетико»: Лунин или Кепа Аррисабалага.

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Реал Мадрид Барселона Осасуна Атлетико Мадрид призовые Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Marca
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Комментарии 1
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andre_lui
Тобто навіть якщо виграє Осасуна, то вона може заробити максимум вдвічі менше ніж Реал чи Барса, яким вже за приізд гарантована сумма в 6 млн. Не зовсім вірно як на мене. 
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