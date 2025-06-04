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04 июня 2025, 01:57 |
106
0

ФОТО. Звезда Реала готовится к свадьбе. Его невеста – секс-бомба

Эдер Милитао женится на бразильськой модели

04 июня 2025, 01:57 |
106
0
ФОТО. Звезда Реала готовится к свадьбе. Его невеста – секс-бомба
Instagram. Таина Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао готовится к свадьбе с Таиной Кастро.

Девушка сменила фамилию в соцсетях на Милитао, что подтвердили близкие пары.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Торжество намечено на 18 июля — после Клубного чемпионата мира, где «Реал» сыграет на групповом этапе с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Зальцбургом».

Они вместе с конца 2023 года. Таина пришла на смену Каролине Лиме, которая теперь встречается с защитником Лео Перейрой.

Милитао — игрок сборной Бразилии с 35 матчами, Перейра выступает за «Фламенго».

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фото свадьба lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эдер Милитао
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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