ФОТО. Звезда Реала готовится к свадьбе. Его невеста – секс-бомба
Эдер Милитао женится на бразильськой модели
Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао готовится к свадьбе с Таиной Кастро.
Девушка сменила фамилию в соцсетях на Милитао, что подтвердили близкие пары.
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Торжество намечено на 18 июля — после Клубного чемпионата мира, где «Реал» сыграет на групповом этапе с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Зальцбургом».
Они вместе с конца 2023 года. Таина пришла на смену Каролине Лиме, которая теперь встречается с защитником Лео Перейрой.
Милитао — игрок сборной Бразилии с 35 матчами, Перейра выступает за «Фламенго».
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