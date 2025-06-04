Николай МИХАЙЛЕНКО: «Матчи канадцев я видел, хорошая сборная»
Хавбек Динамо прокомментировал первый вызов в сборную Украины
Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал первый вызов в сборную Украины:
«О вызове мне сообщил администратор, он позвонил. Я, конечно, был очень рад и счастлив. Вся семья – тоже.
Не скажу, что как-то ожидал. Я просто хотел играть, делать свою работу. То, что меня вызвали, – значит, я делал это хорошо. И этим я доволен.
Матчи Канады я видел, а вот Новой Зеландии – не доводилось. У канадцев хорошая сборная, хорошие игроки, которые играют в топ-клубах – поэтому этим и опасна».
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