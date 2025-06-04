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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «Матчи канадцев я видел, хорошая сборная»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2025, 04:37 | Обновлено 04 июня 2025, 04:45
25
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «Матчи канадцев я видел, хорошая сборная»

Хавбек Динамо прокомментировал первый вызов в сборную Украины

04 июня 2025, 04:37 | Обновлено 04 июня 2025, 04:45
25
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Матчи канадцев я видел, хорошая сборная»
ФК Динамо. Николай Михайленко

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал первый вызов в сборную Украины:

«О вызове мне сообщил администратор, он позвонил. Я, конечно, был очень рад и счастлив. Вся семья – тоже.

Не скажу, что как-то ожидал. Я просто хотел играть, делать свою работу. То, что меня вызвали, – значит, я делал это хорошо. И этим я доволен.

Матчи Канады я видел, а вот Новой Зеландии – не доводилось. У канадцев хорошая сборная, хорошие игроки, которые играют в топ-клубах – поэтому этим и опасна».

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Николай Степанов Источник: ВЗбирна
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