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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2025, 20:47 | Обновлено 03 июня 2025, 20:56
641
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла на турнир в канадский город Торонто

Сине-желтая команда примет участие в турнире Canadian Shield

03 июня 2025, 20:47 | Обновлено 03 июня 2025, 20:56
641
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на турнир в канадский город Торонто
УАФ

Сборная Украины прибыла в канадский Торонто, чтобы принять участие в турнире Canadian Shield.

Часть команды Сергея Реброва начала свое длительное путешествие с киевского центрального вокзала, а уже в Варшаве сине-желтые собрались все вместе и вылетели в Северную Америку.

В турнире Canadian Shield сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира. 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяевами – Канадой, а 10 июня – с Новой Зеландией.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю Коламбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все – Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

ФОТО. Сборная Украины прибыла на турнир в канадский город Торонто

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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