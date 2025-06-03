Сборная УКРАИНЫ03 июня 2025, 18:50 |
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ВИДЕО. Как игроки сборной Украины поздравили Сергея Реброва
Тренеру исполнился 51 год
03 июня 2025, 18:50 |
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Сборная Украины сейчас находится в Канаде, где свой 51-й день рождения встретил наставник команды Сергей Ребров. Игроки уже поздравили тренера с праздником, подарив ему футболку.
Национальная команда сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к старту отбора на ЧМ-2026.
Сборная Украины 7 июня сыграет против Канады, а 10 июня состоится встреча с Новой Зеландией.
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