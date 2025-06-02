Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира

В ФИФА опубликовали полный состав групп Клубного чемпионата мира 2025, который впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд.

Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля. Все участники были распределены на 8 групп по 4 команды.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный матч пройдет 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Последним участником турнира стал клуб Лос-Анджелес (США), который занял место мексиканского Леона, который был исключен из-за нарушения правил для владельцев – клубы Леон и Пачука принадлежат одной компании.

В квалификационном плей-офф Лос-Анджелес обыграл мексиканскую Америку со счетом 2:1 в дополнительное время благодаря голу Дениса Буанги на 115-й минуте. Украинский защитник Артем Смоляков получил право сыграть на КЧМ-2025 с Лос-Анджелесом.

Клубный чемпионат мира 2025

Состав групп

Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)

Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)

Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)

Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США)

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)

Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)

Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)

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