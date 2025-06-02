Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира
02 июня 2025, 01:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:41
299
0

Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира

Турнир с участием 32 команд состоится в США с 15 июня по 13 июля

02 июня 2025, 01:23 | Обновлено 02 июня 2025, 01:41
299
0
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
FIFA. Стадион в Лос-Анджелесе

В ФИФА опубликовали полный состав групп Клубного чемпионата мира 2025, который впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд.

Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля. Все участники были распределены на 8 групп по 4 команды.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный матч пройдет 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Последним участником турнира стал клуб Лос-Анджелес (США), который занял место мексиканского Леона, который был исключен из-за нарушения правил для владельцев – клубы Леон и Пачука принадлежат одной компании.

В квалификационном плей-офф Лос-Анджелес обыграл мексиканскую Америку со счетом 2:1 в дополнительное время благодаря голу Дениса Буанги на 115-й минуте. Украинский защитник Артем Смоляков получил право сыграть на КЧМ-2025 с Лос-Анджелесом.

Клубный чемпионат мира 2025

Состав групп

  • Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)
  • Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)
  • Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)
  • Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США)
  • Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)
  • Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР)
  • Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)
  • Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)

Инфографика

По теме:
Названы клубы-гранды, в которых может продолжить карьеру Доннарумма
Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина
клубный чемпионат мира по футболу статистические расклады выбор редакции Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико Монтеррей Ювентус Бенфика Боруссия Дортмунд Фламенго Флуминенсе Бока Хуниорс Палмейрас Ривер Плейт Ботафого Пачука Интер Милан Атлетико Мадрид Бавария Сиэтл Саундерс Реал Мадрид Манчестер Сити Аль-Хиляль Видад Касабланка Ульсан Хендай Окленд Сити РБ Зальцбург Урава Редс ПСЖ Челси Мамелоди Сандаунз Интер Майами Аль-Айн Порту Эсперанс Аль-Ахли Каир Леон (Мексика)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 01 июня 2025, 07:23 6
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» поздравил свой бывший клуб с триумфом

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Футбол | 01 июня 2025, 06:33 5
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?

31 мая парижане разгромили Интер в финале главного еврокубка со счетом 5:0

Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Авто/мото | 01.06.2025, 17:45
Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Пиастри выиграл Гран-при Испании, драма Ферстаппена, Леклера и Расселла
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Футбол | 01.06.2025, 18:45
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Сиэтл Саундерс – Миннесота Юнайтед. Прогноз и анонс на матч МЛС
Футбол | 01.06.2025, 23:54
Сиэтл Саундерс – Миннесота Юнайтед. Прогноз и анонс на матч МЛС
Сиэтл Саундерс – Миннесота Юнайтед. Прогноз и анонс на матч МЛС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 10
Футбол
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
31.05.2025, 11:17 2
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 74
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 17
Бокс
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем