Украинец едет на турнир. Определился последний участник клубного ЧМ
Путевку получил ФК «Лос-Анджелес», который обыграл мексиканскую команду «Америка».
1 июня состоялся матч клубного чемпионата мира между командами «Лос-Анджелес» – «Америка» Мехико.
Эта игра позволяла определить, кто заменит мексиканский «Леон» в основной сетке турнира.
В первом тайме команды голами не отметились, хотя на поле было очень много борьбы.
На 69-й минуте игрок «Америки» Брайан Родригес реализовал одиннадцатиметровый. Мексиканцы уже были готовы праздновать, но на 89-й минуте Игорь Жезус сломал их планы, сравняв счет.
Основного времени командам не хватило, чтобы выявить победителя, поэтому игра перешла в овертаймы.
На 115-й минуте игрок «Лос-Анджелеса» Дени Буанга вывел уже американский клуб вперед. Этот мяч оказался победным, и команда квалифицировалась на клубный чемпионат мира.
Таким образом «Лос-Анджелес» присоединится к группе D клубного чемпионата мира и встретится с победителем Лиги конференций-2025 «Челси», «Эсперансом» и «Фламенгу».
Украинский защитник Артем Смоляков провел весь матч на скамейке запасных.
Клубный чемпионат мира. Квалификация
Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1
Голы: Жезус, 89, Буанга, 115, – Родригес, 69 (пенальти)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Клубный чемпионат мира поедут Чема, Гонсало, Хакобо и Муньос
«Полесье» заинтересовано в услугах Александра Мартынюка и Георгия Ермакова