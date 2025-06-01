Украинец едет на турнир. Определился последний участник клубного ЧМ

1 июня состоялся матч клубного чемпионата мира между командами «Лос-Анджелес» – «Америка» Мехико.

Эта игра позволяла определить, кто заменит мексиканский «Леон» в основной сетке турнира.

В первом тайме команды голами не отметились, хотя на поле было очень много борьбы.

На 69-й минуте игрок «Америки» Брайан Родригес реализовал одиннадцатиметровый. Мексиканцы уже были готовы праздновать, но на 89-й минуте Игорь Жезус сломал их планы, сравняв счет.

Основного времени командам не хватило, чтобы выявить победителя, поэтому игра перешла в овертаймы.

На 115-й минуте игрок «Лос-Анджелеса» Дени Буанга вывел уже американский клуб вперед. Этот мяч оказался победным, и команда квалифицировалась на клубный чемпионат мира.

Таким образом «Лос-Анджелес» присоединится к группе D клубного чемпионата мира и встретится с победителем Лиги конференций-2025 «Челси», «Эсперансом» и «Фламенгу».

Украинский защитник Артем Смоляков провел весь матч на скамейке запасных.

Клубный чемпионат мира. Квалификация

Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1

Голы: Жезус, 89, Буанга, 115, – Родригес, 69 (пенальти)