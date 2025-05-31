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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
01.06.2025 05:30 - : -
Америка Мехико
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Клубный чемпионат мира
31 мая 2025, 16:06 |
135
0

Лос-Анджелес – Америка Мехико. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ

Поединок состоится 1 июня в 05:30 по Киеву

31 мая 2025, 16:06 |
135
0
Лос-Анджелес – Америка Мехико. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 июня, состоится клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» – «Америка» Мехико. Встреча пройдёт на Стадионе БМО в Лос-Анджелесе. Победитель получит место в групповом этапе турнира.

Лос-Анджелес

ФК «Лос-Анджелес» получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира. Для этого нужно победить мексиканский клуб «Америка». В случае успеха ФК «Лос-Анджелес» сыграет в группе с командами «Челси», «Фламенго» и «Эсперанс».

ФК «Лос-Анджелес» выступает в Западной конференции МЛС. Команда не проигрывает с 10 апреля. В последних пяти матчах МЛС ФК «Лос-Анджелес» обыграл «Хьюстон Динамо» (2:0), сыграл вничью с «Ванкувер Уайткэпс» (2:2) и забил четыре безответных мяча в ворота «Сиэтл Саундерс». Потом последовали ничьи в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2) и в матче с «Монреалем» (2:2). В турнирной таблице команда идет на шестом месте.

Америка Мехико

«Америка» подходит к матчу не в особо хорошем настроении. Команда в финале поей-офф Клаусуры встречалась с «Толукой». В домашнем матче «Америка» сыграла вничью 0:0. Ответный поединок проходил на поле «Толуки» и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В регулярном чемпионате «Америка» заняла второе место, с отставанием от «Толуки» в три пункта. В плей-офф «Америка» прошла «Пачуку» и «Крус Асуль».

Личные встречи

Команды провели два официальных матча. Оба выиграл «Лос-Анджелес».

«Лос-Анджелес» – «Америка»: ключевая статистика и тренды

ФК «Лос-Анджелес» забивает в среднем по 1,17 гола за игру. Средняя результативность «Америки» составляет 1,65 гола за матч.

Прогноз

Вероятно, команды не будут рисковать. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент – 1,85).

Прогноз Sport.ua
Лос-Анджелес
1 июня 2025 -
05:30
Америка Мехико
Тотал менше 2,5 1,85 Сделать ставку

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Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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