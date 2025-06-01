Лос-Анджелес – Америка – 2:1. Смоляков на КЧМ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации на клубный чемпионат мира
В воскресенье, 1 июня, состоялся матч, в котором решалось кто сыграет на клубном чемпионате мира. Между собой сразились «Лос-Анджелес» и «Америка».
Представитель MLS добыл победу с счетом 2:1, вырвав победу с большим трудом: сначала сравняли счет за пару минут до оконания основного времени, а затем вышли вперед на 115-й минуте.
Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.
«Лос-Анджелес» сыграет на клубном чемпионате мира.
Клубный чемпионат мира. Квалификация
Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1
Голы: Жезус, 89, Буанга, 115, – Родригес, 69 (пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
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