Лос-Анджелес – Америка – 2:1. Смоляков на КЧМ. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 1 июня, состоялся матч, в котором решалось кто сыграет на клубном чемпионате мира. Между собой сразились «Лос-Анджелес» и «Америка».

Представитель MLS добыл победу с счетом 2:1, вырвав победу с большим трудом: сначала сравняли счет за пару минут до оконания основного времени, а затем вышли вперед на 115-й минуте.

Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.

«Лос-Анджелес» сыграет на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира. Квалификация

Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1

Голы: Жезус, 89, Буанга, 115, – Родригес, 69 (пенальти)

Видеообзор матча: