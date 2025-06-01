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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
01.06.2025 05:30 – FT 2 : 1
Америка Мехико
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Клубный чемпионат мира
01 июня 2025, 13:29 | Обновлено 01 июня 2025, 13:48
139
0

Лос-Анджелес – Америка – 2:1. Смоляков на КЧМ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации на клубный чемпионат мира

01 июня 2025, 13:29 | Обновлено 01 июня 2025, 13:48
139
0
Лос-Анджелес – Америка – 2:1. Смоляков на КЧМ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес

В воскресенье, 1 июня, состоялся матч, в котором решалось кто сыграет на клубном чемпионате мира. Между собой сразились «Лос-Анджелес» и «Америка».

Представитель MLS добыл победу с счетом 2:1, вырвав победу с большим трудом: сначала сравняли счет за пару минут до оконания основного времени, а затем вышли вперед на 115-й минуте.

Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.

«Лос-Анджелес» сыграет на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира. Квалификация

Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1

Голы: Жезус, 89, Буанга, 115, – Родригес, 69 (пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Лос-Анджелес).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Родригес (Америка Мехико).
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Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Артем Смоляков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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