Команды проиграли суд. ФИФА решает, кто сыграет на Клубном ЧМ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил заявления мексиканских клубов Пачука и Леон, которые требовали вернуть им место на Клубном чемпионате мира.

Ранее ФИФА дисквалифицировала Леон из-за того, что у них один владелец. Пачука и Леон безуспешно пытались доказать, что это не так. На турнире сыграет Пачука.

Теперь ФИФА нужно определить команду, которая займет свободный слот на турнире. Ожидается, что скоро состоится матч плей-офф между Америкой и ФК Лос-Анджелес, которые должны определить, кто сыграет на Клубном ЧМ.

Леон был в одной группе с Челси, Фламенго и Эсперансом.

В составе калифорнийской команде выступает украинский защитник Артем Смоляков. Клубный ЧМ пройдет в США с 14 июня по 13 июля.