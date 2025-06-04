Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Чиновникам – не интересно, футбол там загнулся»
Другие новости
04 июня 2025, 02:50 |
97
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Чиновникам – не интересно, футбол там загнулся»

Экс-игрок «Карпат» – о футболе в Луцке

04 июня 2025, 02:50 |
97
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Чиновникам – не интересно, футбол там загнулся»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о футболе в Луцке.

– Что вас беспокоит больше всего?
– Расскажу о том, что наболело. Футбол в Луцке, на родной мне Волыни реально загнулся. Даже во времена более-менее спокойные, когда не было полномасштабного вторжения россии, футбол там был на довольно низкой высоте, начиная от областного уровня.

Чиновникам это почему-то неинтересно, хотя для людей, для волынян, это реально отдушина. Люди жили клубом ФК «Волынь», ходили, болели, переживали. Клуб закрыли, плюнули на детскую академию, которая сейчас выживает исключительно за счет родителей (в Днепре –аналогичная ситуация – прим. И. Л.).

Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.

По теме:
Клуб-новичок УПЛ проявляет интерес к чемпиону мира U-20 из Карпат
Бартулович в Хорватии. Готовится к сборам, формирует состав Зари
Наибольший интерес к двум игрокам. Рух выйдет из отпуска в середине июня
Артем Федецкий инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Футбол | 03 июня 2025, 06:48 10
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»

Жесткая критика руководства «Карпат», Имада Ашура, Андрея Русола и многое другое

Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций
Футбол | 03 июня 2025, 22:00 5
Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций
Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций

Команда Пятенко свою задачу выполнила досрочно, поэтому в последнем туре не цеплялась за результат

Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Футбол | 03.06.2025, 14:10
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Футбол | 04.06.2025, 02:31
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03.06.2025, 12:30
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
02.06.2025, 07:19 13
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 11
Бокс
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 50
Футбол
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем