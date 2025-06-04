Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Чиновникам – не интересно, футбол там загнулся»
Экс-игрок «Карпат» – о футболе в Луцке
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о футболе в Луцке.
– Что вас беспокоит больше всего?
– Расскажу о том, что наболело. Футбол в Луцке, на родной мне Волыни реально загнулся. Даже во времена более-менее спокойные, когда не было полномасштабного вторжения россии, футбол там был на довольно низкой высоте, начиная от областного уровня.
Чиновникам это почему-то неинтересно, хотя для людей, для волынян, это реально отдушина. Люди жили клубом ФК «Волынь», ходили, болели, переживали. Клуб закрыли, плюнули на детскую академию, которая сейчас выживает исключительно за счет родителей (в Днепре –аналогичная ситуация – прим. И. Л.).
Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.
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