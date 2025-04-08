Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию
Италия
08 апреля 2025, 13:22 |
1379
0

Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию

Бывший защитник сборной Украины назвал «императора» «говн*ком»

08 апреля 2025, 13:22 |
1379
0
Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию
УНІАН. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины и ряда украинских клубов Артем Федецкий отреагировал на приезд легендарного итальянского нападающего Франческо Тотти в россию:

«Говн*к 🤬🤬🤬🤬», – написал Артем в комментариях под новостью в Instagram.

Напомним, чемпион мира прибыл в москву на церемонию вручения премии от РБ 7 апреля, но о его приезде стало известно еще несколько недель назад.

Ранее на решение Франческо Тотти посетить россию отреагировал экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский.

ФОТО. Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию

По теме:
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
«Отличная игра». Итальянский журналист похвалил Довбика за матч с Ювентусом
Склоним головы. Был фанатом Днепра, окончил Высшую школу экономики
Франческо Тотти Рома Рим российско-украинская война Артем Федецкий
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Футбол | 08 апреля 2025, 07:34 2
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола

Португалец назвал себя, Месси и Зидана

Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Футбол | 07 апреля 2025, 19:44 82
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика

Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А

Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Футбол | 07.04.2025, 15:03
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
Футбол | 08.04.2025, 09:05
«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
«Придумали ради хайпа». Степанов прокомментировал скандал со сборной
Чехия (ж) – Украина (ж). Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 08.04.2025, 14:00
Чехия (ж) – Украина (ж). Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Чехия (ж) – Украина (ж). Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 2
Бокс
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 18
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем