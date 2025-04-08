Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию
Бывший защитник сборной Украины назвал «императора» «говн*ком»
Бывший защитник национальной сборной Украины и ряда украинских клубов Артем Федецкий отреагировал на приезд легендарного итальянского нападающего Франческо Тотти в россию:
«Говн*к 🤬🤬🤬🤬», – написал Артем в комментариях под новостью в Instagram.
Напомним, чемпион мира прибыл в москву на церемонию вручения премии от РБ 7 апреля, но о его приезде стало известно еще несколько недель назад.
Ранее на решение Франческо Тотти посетить россию отреагировал экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский.
ФОТО. Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец назвал себя, Месси и Зидана
Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А