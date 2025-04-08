Бывший защитник национальной сборной Украины и ряда украинских клубов Артем Федецкий отреагировал на приезд легендарного итальянского нападающего Франческо Тотти в россию:

«Говн*к 🤬🤬🤬🤬», – написал Артем в комментариях под новостью в Instagram.

Напомним, чемпион мира прибыл в москву на церемонию вручения премии от РБ 7 апреля, но о его приезде стало известно еще несколько недель назад.

Ранее на решение Франческо Тотти посетить россию отреагировал экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский.

ФОТО. Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию