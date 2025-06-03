Снигур проиграла первый матч на траве в 2025 году

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 121) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Бирмингем. Трава. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Ребека Масарова (Швейцария) – 6:3, 2:6, 4:6

В третьей партии Снигур побеждала 3:1 с брейком, но растеряла преимущество. Для Дарьи это был первый матч на травяном покрытии в 2025 году.

Снигур провела третье очное противостояние против Масаровой. Счет стал 2:1 в пользу Ребеки.

Следующей соперницей Масаровой будет шестая сеяная Виктория Голубич.