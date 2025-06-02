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  4. Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 19:31 |
415
0

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/4 финала мейджора в Париже состоится 3 июня и начнется ориентировочно в 13:30

02 июня 2025, 19:31 |
415
0
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

3 июня, в четвертьфинале турнира Ролан Гаррос свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Ига Свентек (WTA 5).

Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Текущий сезон первая ракетка Украины проводит на высоком уровне, выход в четвертьфинал спортсменки мало кого удивил, ведь она приехала в Париж находясь в отличной форме. Свитолина начала борьбу с простой победы над турчанкой Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1. А вот в дальнейшем уже не было легких матчей. Во втором круге – победа над Анной Бондар (7:6, 7:5), затем удалось обыграть американку Бернарду Перу – 7:6, 7:6.

Отдельной истории достоин матч против четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини. Украинка отдала в борьбе первый сет – 4:6, а во втором уступала 1:4, но не падала духом, пытаясь переломить ход встречи. При счете 5:4 в пользу соперницы во второй партии, Свитолина отыграла два матчбола, потом еще один тай-брейке, который удалось выиграть, а в третьем сете итальянка уже не смогла прийти в себя. В итоге фантастическая победа Элины – 4:6, 7:6, 6:1.

Шлем стал на шаг ближе, но впереди самые сложные соперницы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Ига Свентек

Полька приехала на свой любимый турнир, чтоб попробовать перевернуть неудачный для себя сезон. У Свентек в этом году нет титулов, она откатилась на пятое место в мировом рейтинге. Ига потеряла свою стабильность, она уже не наводит такой ужас на соперниц, когда отдавала им по 2-3 гейма за матч. Напомню, полька выиграла 4 титула Ролан Гаррос за последние пять лет.

На этом турнире у Свентек до четвертого круга не было проблем. Она прошла Шрамкову из Словакии – 6:3, 6:3, британку Радукану – 6:1, 6:2, румынку Кристиан – 6:2, 7:5. Полька не смогла войти в матч против Рыбакиной – 1:6, 0:2, только с этого момента начался камбэк. Второй сет удалось взять 6:3, а третий – 7:5. Несмотря на сомнительную форму, Ига одна из главных претенденток на победу в этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

Теннисистки играли между собой четыре раза, на трех разных покрытиях, счет 3:1 в пользу польки. Единственный матч на грунте соперницы провели в Риме, четыре года назад, тогда победа досталась Свентек.

Теннисистки играли между собой и в этом году – в Майами Свитолина уступила 6:7, 3:6.

Прогноз

Полька ожидаемо считается фаворитом этой пары, но если посмотреть на статистику, именно на этой стадии у Свентек в этом сезоне начинаются проблемы.

Свитолина в хорошей форме, а последняя победа должна подкрепить веру в свою неуязвимость. Ставка тотал больше 19,5 геймов здесь должна заходить, встречаются опытные и сильные теннисистки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
03.06.2025 -
13:30
Ига Свентек
Тотал геймов больше 19.5 1.70 Сделать ставку

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Элина Свитолина Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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