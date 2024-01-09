Лунин или Кепа? Анчелотти заинтриговал перед матчем Суперкубка с Атлетико
Карло не захотел отвечать на уже традиционный вопрос
10 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Поединок пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эри-Рияде, Саудовская Аравия.
9 января наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию.
Одной из главных интриг был вратарский вопрос: украинский кипер Андрей Лунин или его конкурент из Испании Кепа Аррисибалага. Итальянский специалист не стал отвечать на уже традиционный вопрос:
«Кепа или Лунин? Один из них будет играть завтра. Я не хочу сейчас говорить кто именно», – сказал Анчелотти.
Старт матча «Реал» – «Атлетико» запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Вчера, 8 января, испанское издание Relevo сообщало о том, что в воротах королевского клуба в поединке против подопечных Диего Симеоне будет играть Кепа.
🎙| Ancelotti: "Kepa or Lunin? One of them will play tomorrow. I don't want to say who now."— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2024
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