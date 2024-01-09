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  4. Лунин или Кепа? Анчелотти заинтриговал перед матчем Суперкубка с Атлетико
Испания
09 января 2024, 16:59 |
706
1

Лунин или Кепа? Анчелотти заинтриговал перед матчем Суперкубка с Атлетико

Карло не захотел отвечать на уже традиционный вопрос

09 января 2024, 16:59 |
706
1
Лунин или Кепа? Анчелотти заинтриговал перед матчем Суперкубка с Атлетико
ABC. Андрей Лунин, Карло Анчелотти, Кепа Аррисабалага

10 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Поединок пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эри-Рияде, Саудовская Аравия.

9 января наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел предматчевую пресс-конференцию.

Одной из главных интриг был вратарский вопрос: украинский кипер Андрей Лунин или его конкурент из Испании Кепа Аррисибалага. Итальянский специалист не стал отвечать на уже традиционный вопрос:

«Кепа или Лунин? Один из них будет играть завтра. Я не хочу сейчас говорить кто именно», – сказал Анчелотти.

Старт матча «Реал» – «Атлетико» запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Вчера, 8 января, испанское издание Relevo сообщало о том, что в воротах королевского клуба в поединке против подопечных Диего Симеоне будет играть Кепа.

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Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
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Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Карло Анчелотти пресс-конференция Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Twitter
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ozzy
как вы уже достали этим нунином,,,
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