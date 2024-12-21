Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба
Италия
21 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:55
550
4

Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба

Трансфер украинца зависит от состояния Аркадиуша Милика

21 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:55
550
4
Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский форвард «Шахтера» Даниил Сикан находится в шорт-листе «Ювентуса», сообщает Tuttojuve.

По информации источника, трансфер украинца зависит от состояния травмированного польского нападающего Аркадиуша Милика, который не сыграл еще в этом сезоне за «старую синьору» ни одного матча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Сикана в 6 миллионов евро. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Сикан провел за «Шахтер» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

По теме:
Трансферное дерби Манчестера. Сити и Юнайтед будут соревноваться за хавбека
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Даниил Сикан Ювентус Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Аркадиуш Милик
Іван Распутін Источник: Tuttojuve
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 21 декабря 2024, 10:04 38
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой

Сложное испытание для украинского чемпиона

Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21 декабря 2024, 18:31 1
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 декабря в 19:30 по Киеву

Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Футбол | 20.12.2024, 23:42
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Футбол | 21.12.2024, 16:25
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Лучше не становится. Манчестер Сити снова проиграл в АПЛ
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 11:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та всім вже давно пох 
Ответить
+4
Pavel_i_CO
Це навіть крутіше ніж Мудаков в МанСіті
Ответить
+4
Boodya
😂😂😂😂
Ответить
+3
Saar
Сікан у Юве!?? Це він там у третьому чи четвертому дублі буде!??🤣🤣🤣🤣прям на розхват дніща із Шахтаря в топ клуби Європи🤣🤣🤣
А спорт. Ей- письменники...🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
20.12.2024, 22:30 14
Футбол
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
Что будет, если Александр Усик победит в реванше Тайсона Фьюри?
21.12.2024, 13:59 3
Бокс
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 5
Футбол
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем