Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба

Украинский форвард «Шахтера» Даниил Сикан находится в шорт-листе «Ювентуса», сообщает Tuttojuve.

По информации источника, трансфер украинца зависит от состояния травмированного польского нападающего Аркадиуша Милика, который не сыграл еще в этом сезоне за «старую синьору» ни одного матча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Сикана в 6 миллионов евро. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Сикан провел за «Шахтер» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.