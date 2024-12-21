Из Шахтера в Ювентус. Сикан находится в шорт-листе туринского клуба
Трансфер украинца зависит от состояния Аркадиуша Милика
Украинский форвард «Шахтера» Даниил Сикан находится в шорт-листе «Ювентуса», сообщает Tuttojuve.
По информации источника, трансфер украинца зависит от состояния травмированного польского нападающего Аркадиуша Милика, который не сыграл еще в этом сезоне за «старую синьору» ни одного матча.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Сикана в 6 миллионов евро. Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Сикан провел за «Шахтер» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
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