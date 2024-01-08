В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

По информации испанского издания Relevo, ворота «королевского клуба» в этом матче будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага, а украинский страж ворот Андрей Лунин останется на скамье для запасных.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» планирует продать Лунина и знает, кем его заменить.