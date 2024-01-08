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  4. В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
Испания
08 января 2024, 21:59 |
4233
3

В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико

Матч состоится 10 января

08 января 2024, 21:59 |
4233
3
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

По информации испанского издания Relevo, ворота «королевского клуба» в этом матче будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага, а украинский страж ворот Андрей Лунин останется на скамье для запасных.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» планирует продать Лунина и знает, кем его заменить.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Атлетико
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Saar
Носитесь з тим Луніним. Він, навіть в збірній не конкурентний!
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+1
uausa
Шо так пізно інформацію дайте?
...Хоча вона ще може 10 раз помінятися на цьому сайті до матчу))
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+1
andre_lui
Цікаво підписали фото. Там вони вдвох наче, але Лунін обличчям до нас, а написано, що лише Кепа
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0
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