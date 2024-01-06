Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заинтересован в подписании вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса, чтобы сделать его дублером Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание Realmadridexclusivo.

Контракт 26-летнего испанца с его нынешним клубом действует до завершения сезона 2023/24, так что летом 2024 года «сливочные» смогут подписать его на правах свободного агента.

Таким образом «Реал» открывает для себя возможность заработать на продаже украинского голкипера Андрея Лунина, и Флорентино Перес собирается ею воспользоваться. Он считает, что бывшего игрока «Зари» можно продать за хорошие деньги.

Услуги Кепы Аррисабалаги в случае возвращения Тибо Куртуа и подписания Альваро Валлеса больше не понадобятся королевскому клубу, следовательно он вернется в лондонский «Челси».

В этом сезоне чемпионата Испании Альваро Валлес провел 19 матчей, пропустив 17 голов. В 4 встречах ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что в качестве возможной замены Лунину Перес рассматривает и вратаря «Мальорки» Предрага Райковича.