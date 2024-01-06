Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Испания
06 января 2024, 17:58 | Обновлено 06 января 2024, 18:10
4124
4

Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить

Новым дублером Тибо Куртуа может стать вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Валлес

06 января 2024, 17:58 | Обновлено 06 января 2024, 18:10
4124
4
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заинтересован в подписании вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса, чтобы сделать его дублером Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание Realmadridexclusivo.

Контракт 26-летнего испанца с его нынешним клубом действует до завершения сезона 2023/24, так что летом 2024 года «сливочные» смогут подписать его на правах свободного агента.

Таким образом «Реал» открывает для себя возможность заработать на продаже украинского голкипера Андрея Лунина, и Флорентино Перес собирается ею воспользоваться. Он считает, что бывшего игрока «Зари» можно продать за хорошие деньги.

Услуги Кепы Аррисабалаги в случае возвращения Тибо Куртуа и подписания Альваро Валлеса больше не понадобятся королевскому клубу, следовательно он вернется в лондонский «Челси».

В этом сезоне чемпионата Испании Альваро Валлес провел 19 матчей, пропустив 17 голов. В 4 встречах ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что в качестве возможной замены Лунину Перес рассматривает и вратаря «Мальорки» Предрага Райковича.

По теме:
На Судакова хватит. Назван трансферный бюджет Наполи на январь
Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Ливерпуля
Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников
Андрей Лунин Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Флорентино Перес Лас-Пальмас трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Realmadridexclusivo
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Теннис | 06 января 2024, 09:23 6
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит

Элина коротко прокомментировала победу над Ван Сию на турнире в Окленде

Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Теннис | 06 января 2024, 06:50 4
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?

Марта попала напрямую в основную сетку соревнований

Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Футбол | 06.01.2024, 09:46
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
Футбол | 06.01.2024, 17:45
Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»
Футбол | 06.01.2024, 16:05
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
На самом деле так будет лучше для всех, бо первым ему там никогда не дадут стать, а так пойдет в топ лиги
Ответить
+3
Xzibit11
Зае-ба-ли с этим Лениным
Устроили непонятно что
Ответить
+2
ZANREGENT1993
Прикольно выходит. То говорил что Лунин будет основным кипером,теперь продажа... Хотя,может это и лучше
Ответить
+1
GloryUkraine
Кому дійсно потрібен воротар це Баварія.  Не знаю чи розглядають вони Луніна, але такий трансфер для нього був би  найкращим.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2024, 23:06 6
Хоккей
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
05.01.2024, 12:10 2
Теннис
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
05.01.2024, 16:55 3
Биатлон
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
04.01.2024, 17:21 8
Футбол
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
05.01.2024, 08:35
Футбол
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
04.01.2024, 16:09 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем