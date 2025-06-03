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03 июня 2025, 23:10 | Обновлено 03 июня 2025, 23:13
503
0

ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины

Футболисты и персонал сборной скромно поздравили Сергея Реброва

03 июня 2025, 23:10 | Обновлено 03 июня 2025, 23:13
503
0
ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины
Instagram. Сергей Ребров

Сегодня главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву выполнилось 51 год.

Свой день рождения тренер отмечает в расположении сборной, которая готовится к товарищескому матчу против сборной Канады.

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Футболисты и персонал сборной подготовили для Реброва сюрприз и во время обеда презентовали имениннику праздничный торт.

Тренер остался доволен подарком, широко улыбаясь и благодаря за сюрприз.

Напомним, что матч состоится 7 июня.

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Максим Лапченко Источник: Telegram
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