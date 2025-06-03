ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины
Футболисты и персонал сборной скромно поздравили Сергея Реброва
Сегодня главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву выполнилось 51 год.
Свой день рождения тренер отмечает в расположении сборной, которая готовится к товарищескому матчу против сборной Канады.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболисты и персонал сборной подготовили для Реброва сюрприз и во время обеда презентовали имениннику праздничный торт.
Тренер остался доволен подарком, широко улыбаясь и благодаря за сюрприз.
Напомним, что матч состоится 7 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе определятся с главным тренером через несколько недель
Миланский клуб будет искать нового наставника