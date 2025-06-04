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  4. Йожеф САБО: «Парень совсем потерялся и ничего не показывает»
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 00:57 |
367
0

Йожеф САБО: «Парень совсем потерялся и ничего не показывает»

Известный тренер – о Владимире Бражко

04 июня 2025, 00:57 |
367
0
Йожеф САБО: «Парень совсем потерялся и ничего не показывает»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру хавбека киевского клуба Владимира Бражко.

– Вы видите сегодня в УПЛ футболистов уровня Лиги чемпионов?

– Абсолютно никого! Еще год назад я таким видел Бражко, когда он только вернулся в Динамо из аренды в Заре. Что с ним сейчас, я не знаю, но парень совсем потерялся и ничего не показывает. У Бражко хороший потенциал, он прекрасно видит поле, может отдать, подстраховать, пробить. Но это все у него исчезло.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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