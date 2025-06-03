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Украина. Первая лига
03 июня 2025, 10:45 |
2485
1

Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру

Сергей Старенький продолжит руководить «Диназом» во Второй лиге Украины

03 июня 2025, 10:45 |
2485
1
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Старенький

Самый старший футболист Первой лиги – Сергей Старенький – принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.

Полузащитник вышгородского «Диназа» намерен сосредоточиться на работе руководителя команды после вылета во Вторую лигу Украины. Старенький планирует организовать прощальный матч, на который будут приглашены его одноклубники, тренеры и именитые футболисты.

Старенький играл за белорусские команды «Торпедо» и «Сморгонь», потом вернулся в Украину, где выступал за черниговскую «Десну», «Львов», «Александрию» и киевский «Арсенал».

В сезоне 2024/25 провел 17 матчей во всех турнирах в составе «Диназа» – забил один гол и отдал три результативные передачи. Коллектив из Вышгорода занял 16-е, предпоследнее место в турнирной таблице и покинул Первую лигу.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород Сергей Старенький завершение карьеры
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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