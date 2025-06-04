Шищенко сделал выбор, какую команду возглавит. Там работает его друг

Головний тренер київської «Оболоні» Сергій Шищенко близький до зміни клубу. Попри чутки про можливий перехід до єврокубкової «Олександрії», фахівець обрав інший клуб. Він має очолити чернівецьку «Буковину», яка виступає в Першій лізі України.

У цьому клубі працює його давній друг Григорій Чурілов, який займає посаду спортивного директора. У другій частині сезону саме Чурілов тимчасово виконував обов'язки головного тренера, фактично готуючи команду до приходу Шищенка.

Попри те, що контракт із «Оболонню» діє до 2027 року, схоже сторони вже досягли домовленості про розірвання співпраці. Під керівництвом Шищенка «пивовари» посіли 11-те місце в УПЛ та зберегли прописку в еліті.

«Буковина» завершила виступи на 7-й сходинці в чемпіонській групі Першої ліги, набравши 30 очок і відставши від зони перехідних матчів на 5 пунктів. У новому сезоні чернівчани мають намір поборотися за підвищення в класі.