Наставник Оболони может возглавить амбициозный клуб Первой лиги

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может возглавить клуб, который выступает в Первой лиге Украины.

По данным источника ТаТоТаке, в услугах наставника заинтересована «Буковина». Черновицкий коллектив ставит перед собой самые высокие задачи и намерен в следующем сезоне побороться за путевку в элитный дивизион Украины.

Шищенко имеет действующий контракт до 2027 года. Под его руководством «Оболонь» заняла 11-е место в турнирной таблице и избежала вылета из Премьер-лиги.

«Буковина» разместилась на седьмой позиции в Чемпионской группе Первой лиги – черновицкий клуб набрал 30 баллов и отстал от зоны переходных матчей на пять пунктов.

Ранее сообщалось, что после переходных матчей в чемпионате Украины определились все участники элитного дивизиона в следующем сезоне.