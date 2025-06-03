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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 13:02 |
975
0

Наставник Оболони может возглавить амбициозный клуб Первой лиги

В услугах Сергея Шищенко заинтересована «Буковина», которая выступает в Первой лиге

03 июня 2025, 13:02 |
975
0
Наставник Оболони может возглавить амбициозный клуб Первой лиги
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может возглавить клуб, который выступает в Первой лиге Украины.

По данным источника ТаТоТаке, в услугах наставника заинтересована «Буковина». Черновицкий коллектив ставит перед собой самые высокие задачи и намерен в следующем сезоне побороться за путевку в элитный дивизион Украины.

Шищенко имеет действующий контракт до 2027 года. Под его руководством «Оболонь» заняла 11-е место в турнирной таблице и избежала вылета из Премьер-лиги.

«Буковина» разместилась на седьмой позиции в Чемпионской группе Первой лиги – черновицкий клуб набрал 30 баллов и отстал от зоны переходных матчей на пять пунктов.

Ранее сообщалось, что после переходных матчей в чемпионате Украины определились все участники элитного дивизиона в следующем сезоне.

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Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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