Наставник Оболони может возглавить амбициозный клуб Первой лиги
В услугах Сергея Шищенко заинтересована «Буковина», которая выступает в Первой лиге
Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может возглавить клуб, который выступает в Первой лиге Украины.
По данным источника ТаТоТаке, в услугах наставника заинтересована «Буковина». Черновицкий коллектив ставит перед собой самые высокие задачи и намерен в следующем сезоне побороться за путевку в элитный дивизион Украины.
Шищенко имеет действующий контракт до 2027 года. Под его руководством «Оболонь» заняла 11-е место в турнирной таблице и избежала вылета из Премьер-лиги.
«Буковина» разместилась на седьмой позиции в Чемпионской группе Первой лиги – черновицкий клуб набрал 30 баллов и отстал от зоны переходных матчей на пять пунктов.
Ранее сообщалось, что после переходных матчей в чемпионате Украины определились все участники элитного дивизиона в следующем сезоне.
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