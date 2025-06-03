Элина Свитолина – Ига Свентек. Досадно, но достойно. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Иге Свентек в матче 1/4 финала Ролан Гаррос 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 1:6, 5:7. Это было пятое очное противостояние соперниц, Ига в четвертый раз одолела Элину.
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В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свентек, которая в 2024 взяла трофей в Париже, сыграет против Арины Соболенко.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Элина Свитолина [13] – Ига Свентек [5] – 1:6, 5:7
Видеообзор матча
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