Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Элина в двух сетах проиграла действующей чемпионке французского мейджора
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В четвертьфинале грунтового мейджора в Париже украинка в двух сетах уступила пятой ракетке мира и действующей победительнице Иге Свентек (Польша).
Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [13] – Ига Свентек (Польша ) [5] – 1:6, 5:7
Во второй партии Элина находилась в двух поинтах от того, чтобы перевести игру в третий сет (при 5:4, 40:40*).
Это была пятая встреча соперниц. Элина проиграла четвертое очное противостояние польке.
В полуфинале РГ-2025 Свентек сыграет против первой сеяной Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Чжэн Циньвень. Ига продолжает успешную защиту трофея и идет за пятым титулом французского слэма.
Свитолина провела 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и пятый на Ролан Гаррос. В Париже украинка еще ни разу не преодолела эту стадию.
Несмотря на поражение Иге, Свитолина провела достойный турнир! Элина, благодарим за борьбу и эмоции!
На РГ-2025 Элина успела переиграть Зейнеп Сонмез, Анну Бондар, Бернарду Перу и Жасмин Паолини.
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