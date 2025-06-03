Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале грунтового мейджора в Париже украинка в двух сетах уступила пятой ракетке мира и действующей победительнице Иге Свентек (Польша).

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [13] – Ига Свентек (Польша ) [5] – 1:6, 5:7

Во второй партии Элина находилась в двух поинтах от того, чтобы перевести игру в третий сет (при 5:4, 40:40*).

Это была пятая встреча соперниц. Элина проиграла четвертое очное противостояние польке.

В полуфинале РГ-2025 Свентек сыграет против первой сеяной Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Чжэн Циньвень. Ига продолжает успешную защиту трофея и идет за пятым титулом французского слэма.

Свитолина провела 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и пятый на Ролан Гаррос. В Париже украинка еще ни разу не преодолела эту стадию.

Несмотря на поражение Иге, Свитолина провела достойный турнир! Элина, благодарим за борьбу и эмоции!

На РГ-2025 Элина успела переиграть Зейнеп Сонмез, Анну Бондар, Бернарду Перу и Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine