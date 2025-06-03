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  4. Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 16:16 | Обновлено 03 июня 2025, 16:32
5173
41

Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Элина в двух сетах проиграла действующей чемпионке французского мейджора

03 июня 2025, 16:16 | Обновлено 03 июня 2025, 16:32
5173
41
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале грунтового мейджора в Париже украинка в двух сетах уступила пятой ракетке мира и действующей победительнице Иге Свентек (Польша).

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [13] – Ига Свентек (Польша ) [5] – 1:6, 5:7

Во второй партии Элина находилась в двух поинтах от того, чтобы перевести игру в третий сет (при 5:4, 40:40*).

Это была пятая встреча соперниц. Элина проиграла четвертое очное противостояние польке.

В полуфинале РГ-2025 Свентек сыграет против первой сеяной Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Чжэн Циньвень. Ига продолжает успешную защиту трофея и идет за пятым титулом французского слэма.

Свитолина провела 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и пятый на Ролан Гаррос. В Париже украинка еще ни разу не преодолела эту стадию.

Несмотря на поражение Иге, Свитолина провела достойный турнир! Элина, благодарим за борьбу и эмоции!

На РГ-2025 Элина успела переиграть Зейнеп Сонмез, Анну Бондар, Бернарду Перу и Жасмин Паолини.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 42
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u6464u
що саме прикро , що Еля може грати в атакувальний теніс але чомусь віддає перевагу  захисному , очікуючи на помилку суперниці, такий теніс успіх приносить хіба що з низько рейтинговими суперницями, в еліті туру таки фокуси проходять дуже рідко .
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+5
introvert
Очікуваний підсумок гри, але від того не менш прикрий. Свьонтек абсолютно не справила враження, та, на жаль, Еліна справила його ще менше. Проблеми з пасивністю, про які я писав після перемоги над Паоліні (що дуже не сподобалось користувачам сайту, які найбільше цінують не критичну аналітику, а порожні дифірамби) зробили цей результат невідворотним.
Беттлз продовжує робити акцент в роботі над витривалістю Світоліної - на шкоду потужності її атак. Особисто я цей шлях, особливо на даному відрізку кар`єри Еліни, вважаю безперспективним.
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+2
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pricolist
Сьогодні грала примітивно і боялась помилитись. В підсумку заслужена поразка, проте й 1/4 фіналу непоганий результат
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+2
Харьков
Элиночка все равно наша лучшая любимая и вернёцца сильнее! Гордость харьковчан, как бы щас не злораццтвовали вата, рашысты, дырявые и кацапы...
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+1
batistuta
Металіст - чампіон! 
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+1
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Alehandro
Один і той самий кацапський дурник, використовуючи різні аккаунти під
VPN, намагається створити якусь картинку протистояння Одеси та
Харкова... Убогість, як вона є  
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+1
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Alehandro
Здається, Еля трошки пересушилася: мобільності це не посприяло, а от потужності в ударах стало менше...
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+1
Антонів Юра
Не готова ментально до великих перемог, що тут говорити,  все в психології 
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0
сергей богданов
Эля все равно большая молодец, если мы наша молодежь бы брала пример у нее как нужно работать и пахать... А по игре Элина сыграла максимально удобно для Иги и без шансов для себя! Ну и давайте быть чесными сейчас игроки прендующие на победу в шлемах показывают другой уровень игры! Эля на этом турнире выдала максимум
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0
Fdguijvxw
Свьонтек потрібно ганяти, запитайте Остапенко) а бігати по кутах і вертати в центр, а може ж таки помилиться, це не варіант. Теніс змінився, а Еліна поки що ні. Ситуативно, в якомусь матчі, може будь- кого винести, але щоб постійно, стабільно показувати високий рівень, цього немає. Звичайно, вона чудовий боєць, але не про шоломи.
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0
sarra2008
Гейми були дуже близькі. Трішки не вистачило
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0
Santk86
Четвертьфиналы турниров большого шлема ее большая преграда, туда она доходит без проблем, а там Свитолину перемыкает и она проигрует все сама.
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0
Disiny7
Ніби то і намагалась з самого початку грати агресивно, але швидко все зникло, повернулась та сама Єліна пізніх стадій мейджорів. Доречі, хоч по рахунку і розгром у 1-му сеті, але як що б зуміла реалізувати хоча б один брейк, можливо, і був би натяк на боротьбу  
В другому сеті полька вже не ризикувала, і впевненно перемогла. 
Мабуть, пороблено Єлі з цими шоломами
Але, життя триває, ще декілька років є, може колись доля і посміхнеться нашій матусі. Вона на то заслуговує
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0
Vlad Holl
На жаль фарту сьогодні не було , а в грі зі "скаженною верховодкою" він дуже потрібний. Зате тій навіть в останньому геймі прийшли 2 ейса , а до цього 1 за всю гру. Еліні дякуємо за емоції . 
Марті і Даяні брати приклад і проявляти такий же характер як і Еліна.
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0
Leonidas B
Дякуємо Еліні за виступ на цьому турнірі, нажаль с такою кількістю помилок далі не буде.
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0
C.Пеклов
Еліна найкраща серед наших тенісисток!Навіть сьогодні зуміла виграти 6 геймів і відправила Ігу на з'їдання бульбозавру!Дякую Еліні за позитивні емоції для нас на РГ, й бажаю успіху на наступних турнірах!
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0
Бітанга
Мало не поберувала, нись могла поберувати в другому сеті, але ні. Шкода. 
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-1
SosokDayany
Дякуємо Еліні за виступ ! Вірю , що Еліна все ж таки зможе забрати один з турнірів великого шолому.
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-1
RomеоBoss
Нажаль! Не вдалось зробити диво!
Еліна знову зупинилась за крок до пів-
фіналу!
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-1
Fdail
Може я чогось не розумію. Під час трансляції якість форхенду Еліни оцінили в 9.4(у Іги 8.8). Особисто дивлячись теніс останні 4 роки можу сказати, що це один з красивіших форхендів туру. І чому при такому інструменті агресивна гра виглядає не як натренована механічна робота,а ніби Еліна просто розізлилась і почала лупити по корту. Еліні знадобилось більше години зрозуміти, що треба діяти активно, щоб виграти. Добре, далі подача. Розумію, що вітер, але навіть при цьому це абсолютно жахливо. При тому, що на початку грунту Еліна чудово подавала. І не треба розповідати про те , що аля "час Еліни вже пройшов", "і так молодець, що зараз доходить до таких стадій". Коли ти можеш в другому сеті ганяти 4-кратну переможницю РГ - це не каже, що твій час пройшов. Просто є одна вкрай компетентна особа в команді ,яка чомусь не хоче приймати нову Еліну з її агресією, і намагається натягнути її на 2018 рік . Десь виходить, а десь ось це. Причому, я певен, що для нього це величезний успіх, і загалом його влаштовуватиме ,якщо Еліна буде доходити до четвертьфіналів , бути в десятці й не більше. Може помиляюсь, але Вімблодон не пробачить таку подачу.
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-1
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