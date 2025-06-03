Возможная соперница Свитолиной: известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая, которая в 2024 году выиграла Олимпиаду, завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В полуфинале китаянка в двух сетах проиграла первой сеяной Арине Соболенко (WTA 1) за 1 час и 59 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 7:6 (7:3), 6:3

В первой партии Чжэн побеждала 4:2 с брейком, но не удержала преимущество.

Чжэн проиграла седьмое очное противостояние Арине из восьми сыгранных матчей. Единственную победу над «нейтралкой» олимпийская чемпионка добыла 1.5 месяца назад в четвертьфинале тысячника в Риме.

Соперницей Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос будет либо Элина Свитолина (Украина, WTA 13), либо Ига Свентек (Польша, WTA 5).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine