Возможная соперница Свитолиной: известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Арина Соболенко в двух сетах переиграла Чжэн Циньвень
Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая, которая в 2024 году выиграла Олимпиаду, завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В полуфинале китаянка в двух сетах проиграла первой сеяной Арине Соболенко (WTA 1) за 1 час и 59 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 7:6 (7:3), 6:3
В первой партии Чжэн побеждала 4:2 с брейком, но не удержала преимущество.
Чжэн проиграла седьмое очное противостояние Арине из восьми сыгранных матчей. Единственную победу над «нейтралкой» олимпийская чемпионка добыла 1.5 месяца назад в четвертьфинале тысячника в Риме.
Соперницей Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос будет либо Элина Свитолина (Украина, WTA 13), либо Ига Свентек (Польша, WTA 5).
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