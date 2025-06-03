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  4. Возможная соперница Свитолиной: известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 14:13 | Обновлено 03 июня 2025, 15:26
2212
4

Возможная соперница Свитолиной: известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Арина Соболенко в двух сетах переиграла Чжэн Циньвень

03 июня 2025, 14:13 | Обновлено 03 июня 2025, 15:26
2212
4
Возможная соперница Свитолиной: известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая, которая в 2024 году выиграла Олимпиаду, завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В полуфинале китаянка в двух сетах проиграла первой сеяной Арине Соболенко (WTA 1) за 1 час и 59 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 7:6 (7:3), 6:3

В первой партии Чжэн побеждала 4:2 с брейком, но не удержала преимущество.

Чжэн проиграла седьмое очное противостояние Арине из восьми сыгранных матчей. Единственную победу над «нейтралкой» олимпийская чемпионка добыла 1.5 месяца назад в четвертьфинале тысячника в Риме.

Соперницей Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос будет либо Элина Свитолина (Украина, WTA 13), либо Ига Свентек (Польша, WTA 5).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чжэн Циньвень Арина Соболенко Ролан Гаррос 2025 Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Pecheneg2010
Точнее возможная соперница Швентек.
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0
kadaad .
Что одно гуно террористическое, что другое, разницы нет!!!!
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-1
Fdail
Шкода , особливо через те, що оріна давно не відчувала себе настільки безпорадною як на початку матчу. Чжен мала всі шанси вигравати, але після прикрого першого сету попливла. Шкода. Пам'ятаю, що в фіналі Австралії писав на цьому сайті,що китаянка більше нічого в житті великого не виграє, але ,мабуть, помилився. В ігровому плані неймовірно прогресує, в психологічному теж, але ще є куди рости. У цієї дівчини однозначно є майбутнє, просто приходить воно поступово.
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-1
introvert
В абсолюті Чжен грала краще, перші шість геймів демонструвала фантастичний рівень тенісу, але що з того, коли ментально бульботранс сильніший на порядок? Причому нічого особливого для перемоги йому робити не довелось - просто китаянка спіймала момент невпевненості (на рівному місці, запоровши кілька вірних виходів до сітки), затремтіла і сама повернула його в гру. А вчепившись, бульба вже не відпустила. Потрібно віддати належне - воно як бульдог.
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-1
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