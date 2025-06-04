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  4. АЛЬКАРАС: «Я знаю, вы хотели посмотреть больше тенниса. Простите за это»
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 03:35 |
41
0

АЛЬКАРАС: «Я знаю, вы хотели посмотреть больше тенниса. Простите за это»

Испанский теннисист остался доволен своей игрой в четвертьфинале

04 июня 2025, 03:35 |
41
0
АЛЬКАРАС: «Я знаю, вы хотели посмотреть больше тенниса. Простите за это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025 проанализировал матч с Томми Полом, которого он переиграл всего за 1 час и 36 минут.

«Играть здесь, в Париже, всегда удовольствие.

Мне нужно вам сказать: я знаю, вы хотели посмотреть больше тенниса. Простите за это. Мне нужно было сделать свою работу, но, как всегда, играть перед вами – это невероятно.

Я чувствую себя великолепно, а энергия здесь потрясающая от матча к матчу. Все, что я могу сказать – спасибо, что пришли и поддержали теннис».

Испанский теннисист остался доволен своей игрой в четвертьфинале.

«Казалось, что я мог играть с закрытыми глазами – и все попадало в корт. Чувство сегодня было просто невероятным. Я старался бить каждый удар на 100 %, вне зависимости от того, что это был за удар. Ни о чем не думал – просто бил справа, и это был один из тех матчей, когда все летит в корт. Я доволен абсолютно всем».

Это было действительно феноменальное выступление Алькараса, который в третий раз подряд вышел в полуфинал Ролан Гаррос. Он отдал сопернику всего пять геймов за матч и увеличил счет личных встреч с Томми Полом до 5:2 в свою пользу.

«Это четвертьфинал Ролан Гаррос, и такие матчи никогда не бывают легкими. Я уже много раз играл с Томми, и каждый матч был непростым. Это помогло мне с самого начала быть сконцентрированным на своей игре. Я старался выйти на корт максимально собранным, не дать ему почувствовать игру. Я пытался быть сконцентрированным от начала до конца – и это сработало. Но Томми – потрясающий игрок, и это тоже помогло мне сегодня».

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Источник
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