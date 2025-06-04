Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
Известный экс-тренер о перспективах украинских команд в еврокубках
Известный украинский экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы украинских команд в еврокубках.
– Все наши клубы будут стартовать с квалификации еврокубков. Как оцените шансы Динамо, Шахтера, Александрии и Полесья пробиться в групповой этап?
– Нашим клубам будет тяжело, особенно Динамо, потому что в Лиге чемпионов все команды высокого уровня. Попасть в групповой этап будет практически нереально.
Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».
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