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  4. Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
Испания
04 июня 2025, 03:26 |
44
0

Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»

Известный экс-тренер о перспективах украинских команд в еврокубках

04 июня 2025, 03:26 |
44
0
Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Известный украинский экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы украинских команд в еврокубках.

– Все наши клубы будут стартовать с квалификации еврокубков. Как оцените шансы Динамо, Шахтера, Александрии и Полесья пробиться в групповой этап?

– Нашим клубам будет тяжело, особенно Динамо, потому что в Лиге чемпионов все команды высокого уровня. Попасть в групповой этап будет практически нереально.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».

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Источник: Ротань хочет подписать для Полесья игрока Александрии
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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