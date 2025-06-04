Йожеф САБО: «Динамо будет тяжело, это практически нереально»

Известный украинский экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы украинских команд в еврокубках.

– Все наши клубы будут стартовать с квалификации еврокубков. Как оцените шансы Динамо, Шахтера, Александрии и Полесья пробиться в групповой этап?

– Нашим клубам будет тяжело, особенно Динамо, потому что в Лиге чемпионов все команды высокого уровня. Попасть в групповой этап будет практически нереально.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».