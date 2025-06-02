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  4. Йожеф САБО: «Почему Ротань так поступил? Все из-за зарплаты»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 03:11 |
286
1

Йожеф САБО: «Почему Ротань так поступил? Все из-за зарплаты»

Известный экс-тренер – о переходе Ротаня в «Полесье»

02 июня 2025, 03:11 |
286
1
Йожеф САБО: «Почему Ротань так поступил? Все из-за зарплаты»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».

«Я вообще не понимаю, почему он так поступил? В Полесье ему придется заново собирать команду, а в Украине сейчас нет игроков, которые способны ее усилить. Наверное, Ротань ушел в «Полесье» из-за хорошей зарплаты. Больше мотивации я не вижу. В Александрии он собрал приличную команду, занял второе место, нужно было продолжать там работать. Понятно, что Буткевич хочет завоевать чемпионство в Украине, но сделать это «Полесью» будет трудно», – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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ai0609081611
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