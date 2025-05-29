ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Украинский специалист выбрал «Полесье»
Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении украинского специалиста Руслана Ротаня на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что 43-летний коуч подписал со «стаей» контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов.
Предыдущей командой Руслана Ротаня была «Александрия», с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023, и олимпийскую сборную Украины, с которой участвовал на Олимпиаде в Париже.
Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
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Тому, якщо вже накупили зграю юних бразило-мавпочек і взяли супер тренера Манду Барана - шуруйте заробляти очки для України в кваліфікацію
Прикро, що Олександрію у ЛК поведе інший тренер. Надіюсь хоч склад збережуть 😑
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3 Полесье
4 динама