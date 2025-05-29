ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении украинского специалиста Руслана Ротаня на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что 43-летний коуч подписал со «стаей» контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов.

Предыдущей командой Руслана Ротаня была «Александрия», с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023, и олимпийскую сборную Украины, с которой участвовал на Олимпиаде в Париже.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.