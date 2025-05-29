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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 21:31 | Обновлено 29 мая 2025, 21:36
4558
35

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

29 мая 2025, 21:31 | Обновлено 29 мая 2025, 21:36
4558
35
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ФК Полесье. Руслан Ротань (справа)

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении украинского специалиста Руслана Ротаня на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что 43-летний коуч подписал со «стаей» контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов.

Предыдущей командой Руслана Ротаня была «Александрия», с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023, и олимпийскую сборную Украины, с которой участвовал на Олимпиаде в Париже.

Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 35
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AK.228
Хуго Петрович 
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0
Singularis
И теперь начнётся переток игроков следом.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Cityzen83
Кроты Welcome to кваліфікація до Єврокубків! Теперь все в равных условиях.
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-2
Павло
Таке враження, що тотального ідіота апепа адміністрація сайту сама вигадала 
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-2
FunnyCat_____
Кто галоперидол снова разбросал? 
Сами Апепу ловите теперь, пока он состоит где то!
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
Марина Полоз
Бажаю успіхів.
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-2
VadyaMetal
Донедавна Ротаня хаяли як останнього ганебного фізрука, а дядько сяк-так, але дає результат, звісно відштовхуючись від реалій середи, в якій працює. Цікаво, що в нього вийде з Поліссям. 
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-4
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Павло
Нешановні гражданє кротострадальці - знаєте, там Рієка у Славіка Бєлупо виграла 
Тому, якщо вже накупили зграю юних бразило-мавпочек і взяли супер тренера Манду Барана - шуруйте заробляти очки для України в кваліфікацію 
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-4
FunnyCat_____
Там Риека побеждает Славен в финале кубка Хорватии
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-4
Oleksandr
Ну це явно +2 кроки вперед, як не крути, але бабла тут більше і база топ 👌
Прикро, що Олександрію у ЛК поведе інший тренер. Надіюсь хоч склад збережуть 😑
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-5
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Tagyler
До сих пор не пойму почему Буткевич из Днепра не забрал и не воссоздал ФК Днепр родной! Да еще и с Ротанем, это просто пздц... какой Житомир...
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-5
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
50 хвилин між новинами про те, що він не підписав контракт і що підписав.
Для чого цей збір всього підряд на сайті?
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-5
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Олег Мандрівник
Эх, все таки Полісся. А була надія що у М25
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
Cityzen83
Ну норм! Думаю Полісся тепер реально претендує на 1-2 місце.
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
Saltovka
Состоит на 25 мая 1926 года
1 ФК Харків
2 шахтёр
3 Полесье
4 динама
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-7
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