Источник: Ротань хочет подписать для Полесья игрока Александрии

Новый главный тренер «Полесья» Руслан Ротань определился с одним из первых потенциальных новичков своей команды.

Наставник житомирского клуба намерен подписать албанского вингера Теди Цару, с которым он ранее работал в «Александрии».

25-летний Цара стал одним из открытий весенней части сезона в УПЛ. Присоединившись к «Александрии» зимой, он быстро стал ключевым игроком команды: в 13 матчах албанец забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2028 года.

Помимо Цары, Ротань также рассматривает возможность подписания вратаря Георгия Ермакова, который провел прошлый сезон в «Александрии» на правах аренды из израильского «Маккаби» Хайфа. По данным источника, «Маккаби» готов рассмотреть трансфер 23-летнего голкипера в случае достойного финансового предложения – ориентировочно от 1 миллиона евро. Однако в борьбе за Ермакова «Полесье» может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских клубов, включая греческий «Олимпиакос» и представителей топ-5 чемпионатов.

Напомним, в прошлом сезоне Руслан Ротань привел «Александрию» к историческому второму месту в УПЛ, однако затем решил не продлевать контракт с клубом и принял предложение «Полесья».