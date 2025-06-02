Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина

Итальянский «Наполи» стал очередным претендентом на украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Napoli Calcio Live.

По информации источника, чемпион Италии летом хочет собрать конкурентоспособную команду на следующий сезон, и для этого президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не пожалеет средств.

Отмечается, что одним из новичков «Наполи» может стать Лунин. Подписать украинца неаполитанцы будут готовы, если не договорятся о продлении контракта со своим голкипером Алексом Меретом.

Ранее сообщалось, что турецкий «Галатасарай» определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина.