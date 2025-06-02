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Испания
02 июня 2025, 00:39 | Обновлено 02 июня 2025, 00:44
303
0

Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина

Украинского голкипера хочет подписать турецкий Галатасарай

02 июня 2025, 00:39 | Обновлено 02 июня 2025, 00:44
303
0
Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Турецкий «Галатасарай» всерьез заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Sporx.

По информации источника, стамбульский клуб будет готов заплатить за 26-летнего голкипера «сливочных» 20 млн евро. Отмечается, что трансфер вратаря будет одним из приоритетных для «Галатасарая» летом.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что с трансфером Лунина возникли проблемы.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Галатасарай трансферы УПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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