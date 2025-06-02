Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина

Турецкий «Галатасарай» всерьез заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Sporx.

По информации источника, стамбульский клуб будет готов заплатить за 26-летнего голкипера «сливочных» 20 млн евро. Отмечается, что трансфер вратаря будет одним из приоритетных для «Галатасарая» летом.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что с трансфером Лунина возникли проблемы.