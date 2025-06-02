Известный клуб определился с суммой, которую готов заплатить за Лунина
Украинского голкипера хочет подписать турецкий Галатасарай
Турецкий «Галатасарай» всерьез заинтересован в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Sporx.
По информации источника, стамбульский клуб будет готов заплатить за 26-летнего голкипера «сливочных» 20 млн евро. Отмечается, что трансфер вратаря будет одним из приоритетных для «Галатасарая» летом.
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что с трансфером Лунина возникли проблемы.
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