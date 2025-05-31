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  4. Мендеш активно работает, но... С трансфером Лунина возникли проблемы
Испания
31 мая 2025, 18:53 |
1010
2

Мендеш активно работает, но... С трансфером Лунина возникли проблемы

Предложений по поводу украинца еще никто не делал

31 мая 2025, 18:53 |
1010
2
Мендеш активно работает, но... С трансфером Лунина возникли проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Уход украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского «Реала» не является легким делом, сообщает Grada3.

По информации источника, агент 26-летнего голкипера Жорже Мендеш активно работает над трансфером своего клиента, однако пока ни «сливочные», ни сам игрок не получили официальных предложений от других клубов.

Отмечается, что препятствием на пути возможного перехода украинца является финансовый аспект, ведь «Реал» просит за него 20 млн евро, а сам вратарь имеет зарплату, которая недоступна для многих потенциальных покупателей.

Сообщалось, что Лунин узнал свое будущее в «Реале».

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Лунін може нікуди і не піти. Враховуючи травматичність Куртуа, ігровий час у нього точно буде. 
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+2
Falko
Нічого не розумію, як НІХТО не робив?! А як же МанСісі замість Едерсона, МанЮ замість Ананаса, Ліверка замість Беккера, Арсенал замість все одного кого, Борусія, Баварія, пів Італії і Галатасарай? Уже ж усі майже підписали.
І зарплата. Постійно плакались, що в Луніна чи не найменша платіжка в Реалі, а тут, раптом, вона "недоступна для покупців".
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0
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