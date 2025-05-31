Мендеш активно работает, но... С трансфером Лунина возникли проблемы
Предложений по поводу украинца еще никто не делал
Уход украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского «Реала» не является легким делом, сообщает Grada3.
По информации источника, агент 26-летнего голкипера Жорже Мендеш активно работает над трансфером своего клиента, однако пока ни «сливочные», ни сам игрок не получили официальных предложений от других клубов.
Отмечается, что препятствием на пути возможного перехода украинца является финансовый аспект, ведь «Реал» просит за него 20 млн евро, а сам вратарь имеет зарплату, которая недоступна для многих потенциальных покупателей.
Сообщалось, что Лунин узнал свое будущее в «Реале».
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І зарплата. Постійно плакались, що в Луніна чи не найменша платіжка в Реалі, а тут, раптом, вона "недоступна для покупців".