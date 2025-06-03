Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»

Экс-игрок «Днепра», «Карпат», «Шахтера» и других украинских и зарубежных клубов, а также ветеран сборной Украины Артем Федецкий дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua, где рассказал о следующем:

– Правильным ли путем идут «Карпаты»?

– Увольнение Маркевича, конфликт Корниенко и Маркевича, кто виноват?

– Назначение Андрея Русола в «Карпаты» – ошибка? Какова его роль в упадке двух футбольных клубов в Днепре?

– Почему Буткевич назначил главным тренером Имада Ашура? Какие перспективы у Руслана Ротаня во главе «Полесья»?

– Разница между Ахметовым и Коломойским. История, как президент «Шахтера» компенсировал скачки доллара в зарплате;

– Уничтожение профессионального футбола на Волыни. Кто виноват и что делать?

Ответы на эти и многие другие вопросы читайте далее в эксклюзивном материале.

– Как вам «Карпаты» в этом сезоне?

– Сейчас «Карпаты» имеют результат, и это – главное. Работает – значит, все хорошо. Не существует плохих или хороших тренеров – есть результат. Именно он все показывает. У каждого тренера – свой план, свои тактические схемы, свои заготовки под соперников. И это нормально. Нельзя говорить, что кто-то работает неправильно. Каждое видение имеет право на существование, и я это абсолютно нормально воспринимаю. Как будет дальше – посмотрим.

Я не хочу никого критиковать, просто львовский клуб для меня не чужой. Люблю «Карпаты», люблю Львов, уважаю болельщиков. Однако у меня немного другое видение развития клуба.

– Какое?

– Если бы тренером был Маркевич – это было бы что-то совсем другое. По моему мнению, это был бы топ-уровень. Почему главный инвестор Маткивский или кто-то другой, кто вкладывает деньги, решил иначе, не знаю. Время все покажет. Возможно, я где-то ошибаюсь – это мое субъективное мнение. В футболе все решает результат. Сейчас он у «Карпат» неплохой.

Мне импонирует пример «Полесья». Буткевич увидел некоторые негативные моменты и все изменил в клубе.

Футбол – вещь справедливая. Он всегда расставляет все по местам: и игроков, и тренеров, и руководителей, и даже инвесторов. Просто нужно время.

Личные интересы часто не совпадают с видением развития клуба, инфраструктуры. Это тоже проявится – я лично за этим буду следить во Львове. Я считаю, что футбол справедлив. Я это прочувствовал на собственном опыте. Все, что делается неправильно, футбол рано или поздно исправляет. Это вопрос времени. Речь идет о тех, кто ставит собственные частные интересы выше футбольных.

– Расскажите подробнее, как вы отнеслись к тому, что «Карпаты» назначили Мирона Маркевича главным тренером?

– Если брать глобально, то приглашение Маркевича в «Карпаты» – отличный ход как практически, так и с точки зрения маркетинга.

Мирон Богданович – заслуженный тренер Украины, работал в «Металлисте», первая бронза «Карпат» при нем. Без финансов с «Днепром» – финал Лиги Европы. Это – топ. Правильное направление, двигайтесь дальше, развивайте академию и основную команду вместе с Маркевичем. Отношение к Мирону Богдановичу во Львове замечательное.

Далее инвесторам «Карпат» какая-то пулька стрельнула в голову, и все в моменте изменилось. На это в том числе и повлияли события в «Полесье», но видим, что сейчас Имад Ашур уволен, и команда пошла правильным курсом, назначив Руслана Петровича Ротаня.

– Слышал, что был определенный конфликт между шеф-скаутом «Карпат» Глебом Корниенко и главным тренером Мироном Маркевичем, что об этом думаете?

– Посмотрим глобально на ситуацию. В футбольном мире кто такой Глеб Корниенко, а кто – Мирон Богданович Маркевич? Возьмем достижения и результаты. Как сказал Юрий Вильевич Максимов: «Мне нужно было учиться на IT-специалиста и заниматься компьютерами, чтобы чуть больше разбираться в футболе». Однако он (Максимов – прим. И. Л.) отыграл в «Динамо», «Вердере», имеет прекрасный футбольный бэкграунд.

А здесь – конфликт. И это, вероятно, ошибка в видении инвестора клуба, который сравнивает Маркевича с Корниенко – скаутом или руководителем аналитического отдела. Сложно даже корректно это назвать. «Карпаты» точно допустили ошибку с увольнением Маркевича и дальнейшим развитием.

– Это вы о назначении Владислава Лупашко?

– Нет, в общем. Хотя о Лупашко ничего плохого не скажу. Он тренировал «Ингулец», вывел команду в УПЛ, молодец.

У меня просто другое видение развития клуба, детского футбола и академии. Меня не смущает объединение с «Рухом», но вижу это по-другому.

Много людей, которые не уважают сам футбол, а работают только для собственной выгоды.

– Что можете сказать о назначении Андрея Русола?

– А что тут говорить? Если для меня Маркевич был и остается брендом – брендом «Карпат», то направление должно было быть очевидно. Его следовало развивать, и это, по моему мнению, было бы идеально. Это только мое личное мнение, я его никому не навязываю.

Что касается Андрея – посмотрим. Время все расставит. Когда Андрей работал в ФК «Днепр», потом в СК «Днепр-1» – мы же видим, что произошло с теми клубами. Их просто больше нет. Может, Андрей обидится за это интервью – это его право. Однако я имею право на свое мнение. Мы живем в демократической стране, где каждый может высказаться. Кто-то, возможно, скажет иначе, но я думаю, что лучше иногда вообще промолчать, учитывая мое видение. А результат все покажет. Если говорить не о человеческих взаимоотношениях, а о футбольном развитии, то пока в «Карпатах» все хорошо.

– Одни говорят, что вот Андрей Русол – талантливый специалист и менеджер, но результат его работы – два клуба исчезли, люди сидят без зарплаты. Какое мнение справедливо?

– Ну, смотрите. Люди без зарплат – это неприемлемо. Каждый, кто работает в клубе или в его структуре, должен получать достойное вознаграждение. Это – базовый принцип взаимоотношений между работодателем и работником. Если человек ходит на работу, он должен получать заработанное.

В «Днепре» футболисты – это отдельная история. Условно, у них были хорошие контракты, они что-то заработали. Однако были же и простые работники, которые ухаживали за полями, получали 100–150 долларов, и им задерживали зарплату на 3–4 месяца. Это абсолютно неправильно.

– Вообще система выплат в «Днепре» была довольно странная. Деньги платят с задержкой в 2–3 месяца.

– Это и губит футбол. И когда кто-то вроде Андрея Русола говорит о развитии, но при этом не выполняет базовые вещи, это трудно принять. Мы с ним видимся, здороваемся, но как можно приглашать человека на руководящую должность в «Карпаты», зная о его прошлом?

Я не хочу делать категорических выводов – время все расставит по своим местам. Однако есть вещи, которые я просто не перевариваю. Извините, но не нужно обманывать футбол. Потому что футбол все расставит на места. Может, не сразу – через год, два, три, но справедливость обязательно будет. Если есть обязательства – финансовые, инфраструктурные, кадровые – они должны выполняться.

Договорились о развитии – реализовывайте его. Договорились об академии для молодежи – делайте. Обещали детям и родителям условия – обеспечивайте их.

Что вы наделали? Настоящий «Днепр» исчез. А взамен создали СК «Днепр-1» – искусственный, ненужный организм на обломках большого клуба. На базе «Днепра» Багмута, Кучеревского и многих других легенд создали что-то фейковое. И что? Оно со временем загнулось.

– Русол за полгода до уничтожения «Днепра-1» уже вел переговоры с «Карпатами», это нормально?

– А дальше что? Дальше Андрей снова работает в системе уже «Карпат». Посмотрим. Я не хочу говорить лишнее, но скажу честно: я – независимый человек и привык говорить то, что думаю.

С тем путем развития «Карпат», который выбрали сейчас, я категорически не согласен. Да, сейчас эмоции, победы, матчи, атмосфера – все красиво. Однако посмотрим, что будет со временем.

Мое личное мнение: с Маркевичем все было бы иначе. Это – человек из региона, который вкладывал душу в клуб. Именно с ним «Карпаты» впервые в истории взяли «бронзу». Это было искренне, достойно и сильно.

– У Маркевича были конфликты с руководством «Карпат».

– Те конфликты с Дыминским – это другая история. Однако когда Маркевич вернулся в «Карпаты», то это был мощный менеджерский ход. И клуб должен был бы с этим считаться. Потому что он не случайный человек в футболе. Это – человек, который посвятил ему всю жизнь. С его опытом к нему стоило прислушаться. В клубе решили иначе. Мол, живем в XXI веке, в эпоху технологий. Посмотрим, как будет.

Повторюсь, мне импонирует, как Буткевич делает выводы. И правильные выводы. С тем составом, с тем бюджетом в «Полесье» – это прекрасно. Однако футбол – не просто бизнес. Это, прежде всего, отдушина для болельщиков, для людей, которые живут этой игрой. Поэтому не играйте на эмоциях болельщиков. Вот и все.

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

– А как вам ситуация с «Полесьем»? Имад Ашур выставил в своем профиле в социальной сети период в клубе как собственные достижения.

– Это какая-то истерика. Я вообще не понимаю, что этот человек делал в «Полесье». Серьезно. Как он там оказался?

– Говорят, он очень хорошо рассказывает. Как будто очаровал Буткевича.

– Да, на украинском говорит хорошо – молодец, не вопрос. Но при чем здесь это? Это не повод назначать человека главным тренером клуба с серьезными амбициями. Ну, был он в академии «Днепра-1», с юношами работал – так пусть бы шел в «Полесье» U-19. Это же не уровень для первой команды с таким бюджетом и инфраструктурой.

«Полесье» сейчас – один из самых амбициозных клубов в УПЛ. База шикарная, на уровне ведущей тройки в Украине. Там должны работать настоящие специалисты. И хорошо, что назначили Ротаня – это уже серьезный уровень. Человек с футбольным прошлым, опытом. У него есть футбольное видение, характер, целеустремленность. Я лично прекрасно знаю Ротаня. Я убежден: он может дать результат. Это будет качественное обновление.

– Назначение Ашура оказалось ошибкой Буткевича?

– Не хочу никого обижать, но хватит обманывать футбол. И Буткевич это, наконец, понял и начал счищать все лишнее, все случайное звено: селекционеров, скаутов – всех, кто не соответствовал уровню его амбиций.

Футбол – это не просто бизнес, где ты что-то заработал или не заработал. Это – эмоции, это – правильное отношение. Это касается и профессионального уровня, и детского футбола.

– Вы же сами проходили это.

– Я сам через это проходил в «Волыни». Знаю, как это – играть на кирпичах вместо ворот. Тогда было все равно, где играть – лишь бы мяч был. А сейчас – все иначе. Детям следует создавать условия. Чтобы не выезжали за границу, а оставались здесь, развивали футбол дома, в Украине.

Да, прежде всего, мы должны поддерживать наших военных – это безусловно. И о будущем следует думать. Развитие спорта, детских школ – это тоже важная вещь. Это правильное, честное капиталовложение. Оно даст результат, если делать все с душой, а не ради чьих-то личных интересов.

– Если сравнивать выплаты зарплат в «Днепре» и «Шахтере», то где вы чувствовали стабильность?

– Помню, как в «Шахтере» было, когда выиграли Кубок УЕФА. Это был последний кубок перед введением нового турнира – Лиги Европы. Тогда все платилось буквально после каждого матча. Даже те игроки, которые не попадали в заявку на матч, получали премиальные. Стабильно после каждого матча все финансовые условия выполнялись.

Отношение Ахметова к команде было удивительным, он жил «Шахтером». Я надеюсь, что он и сейчас живет этим клубом.

– Можете привести какой-то пример заботы Ахметова об игроках?

– Помню, когда украинцы подписывали новые контракты, тогда был как раз мировой экономический кризис, и курс доллара подскочил стремительно, каждый игрок тогда терял бешеную сумму из зарплаты из-за этого. За исключением легионеров, потому что они получали зарплату в евро.

Мы потеряли сумму эквивалента зарплаты за 2,5 месяца из-за стремительного роста курса доллара к гривне. Тогда Володя Езерский был инициатором, поднял этот вопрос, все украинские игроки сначала обратились к Луческу, а потом и к Ахметову.

Представьте себе, человек, кроме того, что возместил эту разницу, так еще и перевел зарплату украинцам из гривны в доллары. Каждому украинцу открыли валютные счета, и люди, которые работают в клубе, когда получали заработную плату, меняли гривны и клали на долларовый счет.

Поэтому сравните отношение Коломойского, когда он махнул рукой на «Днепр», и Ахметова, когда он действительно жил этим клубом. Он присутствовал абсолютно на каждой предматчевой тренировке и общался довольно легко с каждым.

– С кем он общался из команды больше всего?

– С Луческу, конечно, прежде всего, а потом с каждым игроком мог пообщаться, притравить, это было очень-очень круто. К сожалению, таких людей в наше время очень мало.

ФК Шахтер. Артем Федецкий

– Сейчас война, многим бизнесменам не до финансирования футбола.

– Да, сейчас сложные времена, нужно помогать, прежде всего, Вооруженным Силам Украины, это однозначно, но не стоит забывать и о молодом поколении. О детях, которые мечтают играть в ведущих европейских клубах, которые хотят расти как футболисты.

Да, создается определенная академия, как, условно, в «Рухе», «Шахтере», «Динамо». Поэтому следует детям давать какой-то плацдарм. Ребята наши воюют за будущее, а наше будущее – это что? Это, конечно, наши дети. А большинство чиновников и должностных лиц на это все махнули рукой и, прикрываясь помощью ВСУ, не знаю, возможно, некоторые из них действительно помогают, но многие живут исключительно ради своих интересов, к сожалению, и такие есть. Я называю их «падальщики, гиены», пытаются нажиться на всем.

– Что вас беспокоит больше всего?

– Расскажу о том, что наболело. Футбол в Луцке, на родной мне Волыни реально загнулся. Даже во времена более-менее спокойные, когда не было полномасштабного вторжения россии, футбол там был на довольно низкой высоте, начиная от областного уровня.

Чиновникам это почему-то неинтересно, хотя для людей, для волынян, это реально отдушина. Люди жили клубом ФК «Волынь», ходили, болели, переживали. Клуб закрыли, плюнули на детскую академию, которая сейчас выживает исключительно за счет родителей (в Днепре –аналогичная ситуация – прим. И. Л.).

– Получается, что футбол остался нужным только родителям маленьких футболистов?

– К сожалению, это наши реалии, потому что действительно каждые мама и папа хотят, чтобы их детки развивались, и поддерживают их в этих стремлениях. Дети смотрят на Роналду, Месси, Холанда, хотят играть в таких клубах как «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Интер» и др. Следует помогать этому, следует развивать детскую инфраструктуру прежде всего, нужно создать плацдарм, чтобы дети могли тренироваться. Не менее важна квалификация тренеров, молодых, которые хотят расти, хотят передавать свои знания детям.

Когда я общаюсь с родителями, то меня спрашивают: «А что у вас там по футболу?» Мне стыдно признаться, но у нас – полная задница.

– Вы лично заинтересованы в развитии детского футбола?

– Помню, когда закончил играть, у меня были еще предложения о продолжении карьеры, но я не хотел уже, хотел больше времени проводить с семьей, не хотел куда-то далеко ехать. У меня сын так начал интересоваться и до сих пор интересуется футболом, хочет быть футболистом. Мы примерно полгода с кумом помогали моему первому тренеру, Виктору Попко, тренировать детей. Возможно, у меня мотивация была из-за собственного сына, потому что он хочет быть футболистом, развивается, совершенствуется. Хотелось помочь какими-то футбольными знаниями, ведь у меня они немалые.

Я видел отношение в то время, когда еще был профессиональный клуб – это просто катастрофа!

Просто забили на детский футбол, на академию.

– Возможно, вам какая-то история запомнилась?

– Мне запомнился момент, когда мы вышли на финальную часть «Соколиков» – такой был ежегодный турнир в Польше. Тогда ФК «Волынь» играла против «Галичины» и «Карпат» во Львове. Я не помню результата, но мы (ФК «Волынь» – прим. И. Л.) вышли с 1-го места, попали на финальную часть в Гданьск.

Там участвовали очень солидные команды: «Боруссия» Дортмунд, «Фенербахче», «Милан», «Манчестер Сити». Несмотря на это, из 32 команд наши пацаны заняли 5-е место. То есть они играли против топ-академий мира, они выносили 5:0 «Боруссию» Дортмунд, «Фенербахче» обыграли 3:2. С «Миланом» была такая игра, где должны были выигрывать, но уступили 0:1. С «Манчестер Сити» сыграли вничью. Если не ошибаюсь, то «Сити» были 1-е, 2-й – «Милан», и команды из Польши 3-е и 4-е место заняли, хорошие академии тоже.

– Детей как-то наградили или поздравили?

– Реакция клуба на это меня шокировала! Казалось бы, организуйте какую-то встречу с футболистами, потому что наши дети также являются частью футбольного клуба «Волынь», они также смотрят на ведущих игроков в нашем регионе, на основную команду. Реакции не было никакой, абсолютно. Завершилось все тем, что я набрал пресс-секретаря ФК «Волынь», говорю ему, что вы хоть на сайте напишите, вы что, издеваетесь что ли? Пацаны добились больших результатов, тем более, я видел собственными глазами их самоотдачу, настрой на игру, усилия на футбольном поле, как они бились. Реакция нулевая.

Это – проблема современного футбола. Я не буду говорить обо всех регионах, говорю только о волынском крае. Почему так? Я не знаю. В нашем областном центре, наверное, нет ни одного искусственного поля. Для детей, которые стремятся идти в футбол, нет вообще никакой инфраструктуры.

– Какие еще проблемы?

– Иногда случается такое, что идет дождь, и детям из-за этого не позволяют тренироваться, потому что они могут испортить поле, хотя это поле является доступным.

Также случается такое, что, когда команда играет в детско-юношеском чемпионате, готовится к матчам против соперников, им не позволяют выходить на поле неделю. Поэтому вместо того, чтобы играть и готовиться, они вынуждены просто бегать кроссы. А после этого выходят на футбольное поле против своих соперников, проигрывают со счетом 0:4, 0:5, и все говорят: мол, смотрите на результаты, у нас нет будущего. Конечно, нет будущего, если в этом не заинтересованы ни руководство региона, ни руководство области. О чем можно говорить, когда они просто не заинтересованы в создании и развитии детско-юношеского футбола?

– А какова роль родителей?

– Все происходит исключительно за счет родителей. Родители договариваются о турнирах, они покупают экипировку, футбольные мячи, договариваются абсолютно обо всем.

Также родители должны сейчас платить тренеру за обучение детей. Сейчас тренер – человек зависимый, так не должно быть. Он должен работать от академии, но как таковой академии не существует. Нет привязки к профессиональному клубу, потому что его не существует.

Когда после начала полномасштабного вторжения ФК «Волынь» приостановил свою деятельность, на третий день уже был продан клубный автобус.

Мы организовывали благотворительные матчи в поддержку ВСУ в Луцке, а нам говорят, что есть нюанс, потому что в раздевалке на центральном стадионе «Авангард» нет стульчиков. Потому что клуб поставил все на тендер. Они продавали абсолютно все!

– Как вы вышли из этой ситуации?

– Нам приходилось покупать новое и завозить, потому что вот приезжает сборная Украины среди ветеранов или ветераны «Динамо» Киев, им просто негде переодеваться. Поэтому завозили просто пластиковые стулья, и команды переодевались. Такие реалии.

Мне искренне стыдно за наш регион, потому что люди не приобщаются к развитию детского футбола и спорта в целом, особенно чиновники, руководство области.

– Почему так?

– Всегда какие-то оправдания находятся: то ковид, то война, то еще что-то. Безусловно, нужно помогать ВСУ, но и о детях не стоит забывать, потому что это – наше будущее. Единственное, что этому мешает, чьи-то «интересы».

Я уже устал стучать в стенку головой, объяснять, ведь у меня есть и футбольный опыт, и человеческий опыт, чтобы развивать футбол на Волыни, начиная с детско-юношеского. Однако, к сожалению, у некоторых людей свое видение.

Игорь ЛЫСЕНКО