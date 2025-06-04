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Италия
04 июня 2025, 03:39 | Обновлено 04 июня 2025, 03:52
166
0

Названы главные претенденты в тренеры Интера. Среди них – экс-коуч Шахтера

Итальянскую команду возглавит Сеск Фабрегас или Роберто Де Дзерби

04 июня 2025, 03:39 | Обновлено 04 июня 2025, 03:52
166
0
Названы главные претенденты в тренеры Интера. Среди них – экс-коуч Шахтера
Сеск Фабрегас и Роберто Де Дзерби

В итальянском «Интере» активно работают над поиском нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, двумя главными кандидатами на пост коуча миланского клуба являются Сеск Фабрегас и Роберто Де Дзерби.

Переговоры с потенциальными новыми наставниками уже стартуют. Сеск Фабрегас сейчас возглавляет итальянский «Комо», с которым вышел в Серию А.

Роберто Де Дзерби тренирует французский «Марсель». Испанец только начинает тренерскую карьеру, тогда как у итальянца больше опыта — он уже работал в Серии А с «Сассуоло», а также в донецком «Шахтёре» (сезон 2021/22).

Симоне Индзаги покинул «Интер» после четырёх лет работы, за которые выиграл чемпионат Италии (2023/24), два Кубка страны (2021/22, 2022/23) и три Суперкубка (2021, 2022, 2023). Его уход последовал за разгромным поражением в финале Лиги чемпионов от французского ПСЖ со счётом 0:5.

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Интер Милан Роберто Де Дзерби Сеск Фабрегас Серия A назначение тренера Симоне Индзаги отставка Шахтер Донецк Комо Марсель Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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