Названы главные претенденты в тренеры Интера. Среди них – экс-коуч Шахтера
Итальянскую команду возглавит Сеск Фабрегас или Роберто Де Дзерби
В итальянском «Интере» активно работают над поиском нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, двумя главными кандидатами на пост коуча миланского клуба являются Сеск Фабрегас и Роберто Де Дзерби.
Переговоры с потенциальными новыми наставниками уже стартуют. Сеск Фабрегас сейчас возглавляет итальянский «Комо», с которым вышел в Серию А.
Роберто Де Дзерби тренирует французский «Марсель». Испанец только начинает тренерскую карьеру, тогда как у итальянца больше опыта — он уже работал в Серии А с «Сассуоло», а также в донецком «Шахтёре» (сезон 2021/22).
Симоне Индзаги покинул «Интер» после четырёх лет работы, за которые выиграл чемпионат Италии (2023/24), два Кубка страны (2021/22, 2022/23) и три Суперкубка (2021, 2022, 2023). Его уход последовал за разгромным поражением в финале Лиги чемпионов от французского ПСЖ со счётом 0:5.
🚨⚫️🔵 Cesc Fabregas and Roberto De Zerbi are the two main candidates to take over as new Inter head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025
Talks to start from today with Inter also being offered more managers but the two main options remain clear. pic.twitter.com/mOzQ41uFb6
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