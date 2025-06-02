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  4. Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Италия
02 июня 2025, 05:03 |
840
0

Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»

Известный экс-тренер – о результатах Артема в «Роме»

02 июня 2025, 05:03 |
840
0
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил результаты Артема Довбика в римской «Роме».

«Довбик абсолютно ничего не показывает в Роме. У него нет тех движений, которые ценятся у центральных нападающих. Довбик должен открываться влево, вправо, назад, а он постоянно пешком ходит вместе с центральным защитником. Артем должен уметь работать на скорости и чувствовать, куда пойдет атака. Единственное, что есть у Довбика – это рост, он может замыкать подачу с фланга, как это и делал в Жироне. Довбик – молодой парень, а сменил уже столько команд. Я считаю, что это ненормально», – сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».

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Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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