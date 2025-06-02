Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Известный экс-тренер – о результатах Артема в «Роме»
Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил результаты Артема Довбика в римской «Роме».
«Довбик абсолютно ничего не показывает в Роме. У него нет тех движений, которые ценятся у центральных нападающих. Довбик должен открываться влево, вправо, назад, а он постоянно пешком ходит вместе с центральным защитником. Артем должен уметь работать на скорости и чувствовать, куда пойдет атака. Единственное, что есть у Довбика – это рост, он может замыкать подачу с фланга, как это и делал в Жироне. Довбик – молодой парень, а сменил уже столько команд. Я считаю, что это ненормально», – сказал Сабо.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».
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